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Английски клуб следи вратаря на Левски

Английски клуб следи вратаря на Левски

19 Август, 2026 12:59 613 2

  • левски-
  • светослав вуцов-
  • футбол-
  • уулвърхемптън

Преди време се заговори, че сериозен интерес към него има от страна на Уулвърхемптън

Английски клуб следи вратаря на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски Светослав Вуцов е бил под зоркото око на представители на английски футболен клуб по време на нулевото равенство срещу АЕК Атина на Националния стадион снощи.

Преди време се заговори, че сериозен интерес към него има от страна на Уулвърхемптън.

Скаути са присъствали на двубоя специално, за да оценят представянето на 24-годишния български национал в първия плейофен двубой от Шампионската лига.

Чуждестранният интерес към Вуцов не е новост.


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  • 1 ББПП

    0 1 Отговор
    Ами да ги съди за преследване. Само така може да изкара някой паунд.

    13:14 19.08.2026

  • 2 Янко

    0 1 Отговор
    Така следиха навремето и малката перука и видяхме докъде е докара.

    13:43 19.08.2026

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