Английски клуб следи вратаря на Левски

Вратарят на Левски Светослав Вуцов е бил под зоркото око на представители на английски футболен клуб по време на нулевото равенство срещу АЕК Атина на Националния стадион снощи.

Преди време се заговори, че сериозен интерес към него има от страна на Уулвърхемптън.

Скаути са присъствали на двубоя специално, за да оценят представянето на 24-годишния български национал в първия плейофен двубой от Шампионската лига.

Чуждестранният интерес към Вуцов не е новост.