Историческият абсурд: Как Спас Джевизов пропусна полуфинал за КЕШ заради мач с Левски

Една от най-абсурдните и коментирани несправедливости в историята на българския футбол остава събитието от пролетта на 1982 г., когато ЦСКА е на крачка от финала в Купата на европейските шампиони (КЕШ).

Десетилетия след паметните битки, историята за това как армейският голмайстор Спас Джевизов бива лишен от правото да излезе срещу колоса Байерн Мюнхен заради червен картон във вътрешното първенство срещу вечния съперник Левски, продължава да вълнува феновете.

В следващите редове разказваме за този прецедент, който самият Джевизов описва като „световен феномен“.

„Златната ера“ и моментната снимка на българския футбол

В началото на 80-те години на миналия век българският клубен футбол се намира в своя абсолютен апогей, а националният стадион „Васил Левски“ заслужено си печели славата на „гробище за европейски шампиони“. ЦСКА е истинско страшилище на Стария континент, като преди сблъсъка с Байерн вече е детронирал действащите европейски първенци Аякс и Нотингам Форест. На клубно ниво футболът ни притежава изключителна класа, изградена изцяло от местни таланти, тъй като тогавашната трансферна система не позволява на играчите да преминават в чужбина преди да навършат 28 години.

Зад блясъка на терена обаче се крие тежка административна машина. Футболът е силно политизиран, а решенията на БФС (тогавашна Българска федерация по футбол) често са диктувани от партийни интереси, ведомствени битки между министерствата зад ЦСКА и Левски, и задкулисни игри. Именно в тази среда на административен произвол се ражда един от най-големите прецеденти.

Кой е Спас Джевизов?

Роденият в Пловдив Спас Джевизов е емблематична фигура за армейския клуб. В периода между 1976 и 1984 г. той записва 205 мача и отбелязва внушителните 96 гола в „А“ група, превръщайки се в четирикратен шампион на страната. През сезон 1979/80 Джевизов става и голмайстор на първенството с 23 попадения.

Известен със своята мощ, безкомпромисна игра в наказателното поле и перфектен отскок, той е съвършеният таран – играч, около когото се гради цялата нападателна мощ на ЦСКА. Неслучайно неговото име е възпято в някои от най-популярните песни на „червената“ агитка.

Боят на „Вечното дерби“ и родното безумие

Всичко се разиграва седмици преди първия полуфинал за КЕШ през пролетта на 1982 г. В мач от родното първенство ЦСКА побеждава Левски с 2:1, но срещата е белязана от искри и огромно напрежение на терена. Нападателят на „червените“ Спас Джевизов влиза в тежък физически сблъсък на тъчлинията с бранителя на „сините“ Пламен Николов, след като е провокиран. Джевизов удря съперника и двамата са изгонени с червени картони.

Вместо стандартното наказание, което да важи единствено за мачовете в България (каквито са железните правила на УЕФА), родните ръководители вземат безпрецедентно и шокиращо решение. Под влияние на вътрешните клубни лобита във федерацията, чиновниците наказват Джевизов да не играе в следващия официален мач на отбора изобщо – което автоматично го вади от първия полуфинален сблъсък за КЕШ срещу Байерн Мюнхен.

Спас Джевизов: „Аз съм световен феномен“

Самият голмайстор неведнъж е споделял огорчението си от това решение:

„Аз съм световен феномен. Не играх срещу Байерн, защото ме изгониха в България. БФС ме наказа да не играя в първия полуфинал за КЕШ срещу Байерн заради провинение във вътрешното първенство. Истинско и уникално безумие! Вместо да се радваш на успехите и да помагаш на нашите отбори, ти пречиш.“

Този казус остава единствен по рода си, тъй като практиката дисциплинарни наказания от вътрешни шампионати да се пренасят в турнирите на УЕФА няма абсолютно никакво правно основание на международно ниво. Дори тогава УЕФА остава в недоумение, но тъй като самата българска федерация изтегля документите на играча, европейската централа няма как да се намеси.

Какво изпусна Джевизов и ЦСКА?

Лишаването на Джевизов от участие отслабва сериозно атаката на „армейците“ за най-важния мач в историята им. Въпреки липсата на своя водещ таран, на 7 април 1982 г. ЦСКА сътворява истински фурор на стадион „Васил Левски“. „Червените“ повеждат на Байерн с 3:0 до 18-ата минута, преди мачът да завърши с епичното 4:3 за българите.

В реванша в Мюнхен обаче, където Джевизов вече се завръща в игра, ЦСКА отстъпва с 0:4 и пропуска шанса за финал. Мнозина специалисти и до днес вярват, че ако мощният нападател беше на терена в София, за да подложи под постоянен натиск германската защита, ЦСКА е можел да спечели с много по-убедителен резултат и да предреши крайния изход на полуфинала още в първия мач.

Историята на Джевизов остава като вечен паметник на родните футболни парадокси от епохата на социализма, при които клубните вражди и чиновническите решения в София нанасят удар по най-големите успехи на българския футбол в Европа.