Солени санкции в Англия: клубовете ще плащат до 100 000 паунда за пропуски в киберсигурността

Висшата лига на Англия обяви въвеждането на безпрецедентни нови правила, които могат да струват скъпо на клубовете. Клубовете ще подлежат на глоби до 100 000 паунда, ако не спазват задължителните разпоредби за киберсигурност, одобрени на последното Годишно общо събрание през юни.

Новите регламенти, за които съобщава The Athletic, налагат задължителен набор от мерки, които всички 20 отбора в елита трябва да изпълнят.

Акцентът е поставен върху критични области като архивиране на данни, ефективна реакция при инциденти, управление на риска и общо осигуряване на сигурност.

Макар да не се предвижда отнемане на точки, неспазването на тези изисквания ще води до финансови санкции, като бордът на Висшата лига има правомощието да налага наказания или да отнася нарушенията към независима комисия.

Първият етап от мерките трябва да бъде изпълнен до 30 април 2027 г., с междинен преглед преди 10 януари същата година, а при несъответствие клубовете ще имат 28 дни да представят план за корекция.

В допълнение към засилената киберсигурност, Висшата лига обяви и значителни промени, целящи повишаване на прозрачността при съдийските решения.

От сезон 2026/27 феновете ще могат да виждат пълните становища, направени от Панела за ключови инциденти в мачове (ПКИМ), който ежеседмично анализира най-спорните моменти от срещите. Досега тези заключения се предоставяха само на клубовете, но вече ще бъдат публично достояние в пълен документален вид.

Панелът включва трима бивши играчи и треньори, както и представители на Висшата лига и съдийската организация Pro Ref.

Популярната камера на рефера ще включва аудио за първи път, предоставяйки още по-задълбочен поглед върху процеса на вземане на решения на терена.

Сезонът във Висшата лига стартира в петък вечер, когато шампионът Арсенал ще посрещне Ковънтри на стадион "Емирейтс".