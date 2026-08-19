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Русия съобщи, че е нанесла удари по обекти, свързани с ракетите „Фламинго“

Русия съобщи, че е нанесла удари по обекти, свързани с ракетите „Фламинго“

19 Август, 2026 14:55, обновена 19 Август, 2026 15:08 1 048 41

  • русия-
  • обекти-
  • фламинго-
  • ракети

Москва твърди, че са поразени места за подготовка и изстрелване на украинските ракети, цехове за сглобяване и складове за дронове

Русия съобщи, че е нанесла удари по обекти, свързани с ракетите „Фламинго“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти, свързани с подготовката и изстрелването на украинските крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости, предава Фокус.

Според руското военно ведомство ударите са били насочени срещу места за подготовка и изстрелване на ракетите, както и срещу цехове, в които те се сглобяват.

Москва твърди още, че са били поразени места за съхранение на безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна и техни компоненти.

Информацията е част от ежедневния отчет на Руското министерство на отбраната за извършените през последното денонощие удари. От украинска страна към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за поразените обекти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    25 2 Отговор
    Ужас, сега наркомана за пореден ЩЕ му се наложи да отложи срока за удари с Фламинго. Последно беше тази есен, иначе от две години слушаме Фламинго ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #11, #15, #25

    15:03 19.08.2026

  • 2 Нали

    3 13 Отговор
    Фламинго било на хартия!?

    Коментиран от #12

    15:08 19.08.2026

  • 3 Пич

    19 2 Отговор
    Както ви казах, Русия ще ескалира войната!!! За да не обяснявам надълго и нашироко - това й е играта!!!
    Правилната!!!

    15:08 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маша

    4 3 Отговор
    На здаровя Митя !

    15:10 19.08.2026

  • 6 Какво

    2 0 Отговор
    къде ?

    15:11 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Накратко

    3 7 Отговор
    Даже не си заслужава да се коментират лъжите на фашистите .

    15:12 19.08.2026

  • 9 Исторически парк

    16 2 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    15:12 19.08.2026

  • 10 Зеленски

    6 5 Отговор
    Потвърждавам думите му. Беше нанесен удар по зоопарка в Киев. 3 фламингота умряха в клетките си.

    15:13 19.08.2026

  • 11 Ха,ха,ха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Много им е старата новината на тозисайт. Новината е на три дни.

    15:13 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Росомаха

    8 3 Отговор
    Ще има погребения на ингилизи в затворени ковчези.

    15:14 19.08.2026

  • 14 ха ха ха

    5 11 Отговор
    "ударите са били насочени срещу места за подготовка и изстрелване на ракетите"
    ама нито една не е ударила целта си. Но това друга тема.
    Как така пе де рашките винаги казват, а украинците винаги ПОказват ударите си.
    Знаем защо.

    15:14 19.08.2026

  • 15 ФАКТ

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    няма никога не е имало и никога няма да има по-голяма излагация от малкия Хаяско с токченцата.

    Коментиран от #23

    15:14 19.08.2026

  • 16 мороз

    10 3 Отговор
    Време е да орежете и главата на дявола в лицето на островитяните с полички.

    15:15 19.08.2026

  • 17 пе де рассийския срам е голям

    5 9 Отговор
    няма такъв резил - 1638 дни....

    Коментиран от #21

    15:16 19.08.2026

  • 18 РИА новости

    1 8 Отговор
    Нали знаете,че ви лъжем?

    15:17 19.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Росомаха

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "пе де рассийския срам е голям":

    Не бери грижа. Петър Първи /Велики/ е воювал с шведите 20 години.

    Коментиран от #33

    15:18 19.08.2026

  • 22 Удри кекавият Пич с фаража!

    2 2 Отговор
    Удри!!

    Коментиран от #36

    15:19 19.08.2026

  • 23 Това

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "ФАКТ":

    Баща ти ли е?

    15:19 19.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мдааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Алкаш , наркоман ... разликата е нищожна .

    15:20 19.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пет години

    3 2 Отговор
    удари по оръжейни заводи!То на цяло НАТО,един патрон нямаше да остане!

    Коментиран от #32

    15:21 19.08.2026

  • 28 Йълдаръмхан

    0 0 Отговор
    22 метра балистика....

    15:22 19.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Късно чадо

    3 3 Отговор
    вече унищожи завида в Самара!

    15:24 19.08.2026

  • 32 Росомаха

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пет години":

    Страните от НАТО произвеждат прекрасни оръжия, но 10 пъти по-скъпи от руските аналози.
    Украйна е бедна и корумпирана страна от третия свят и всичко получава на готово. Даже заплатите и пенсиите в Украйна ги плаща Европа.

    Коментиран от #38

    15:25 19.08.2026

  • 33 още по голем срам

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Росомаха":

    тогава 1600та година шведите са били 1.3 млн, а руснаците 14 млн... не стават за войници както казваш.

    15:25 19.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И все повече

    0 0 Отговор
    дронове и ракети....

    15:25 19.08.2026

  • 36 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Удри кекавият Пич с фаража!":

    Извинявай, че те изкарвам от нерви до побъркване! Но - пак ще го направя!!!

    Коментиран от #41

    15:25 19.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нали това питам

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Росомаха":

    какви унищожават в Украйна,освен пенсионерки?

    15:27 19.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пич":

    Ще го накажем.

    15:44 19.08.2026

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