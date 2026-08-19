Русия съобщи, че е нанесла удари по обекти, свързани с ракетите „Фламинго“

Руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти, свързани с подготовката и изстрелването на украинските крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости, предава Фокус.

Според руското военно ведомство ударите са били насочени срещу места за подготовка и изстрелване на ракетите, както и срещу цехове, в които те се сглобяват.

Москва твърди още, че са били поразени места за съхранение на безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна и техни компоненти.

Информацията е част от ежедневния отчет на Руското министерство на отбраната за извършените през последното денонощие удари. От украинска страна към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за поразените обекти.