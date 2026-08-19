Русия съобщи, че е нанесла удари по обекти, свързани с ракетите „Фламинго“

Руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти, свързани с подготовката и изстрелването на украинските крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости, предава Фокус.
Според руското военно ведомство ударите са били насочени срещу места за подготовка и изстрелване на ракетите, както и срещу цехове, в които те се сглобяват.
Москва твърди още, че са били поразени места за съхранение на безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна и техни компоненти.
Информацията е част от ежедневния отчет на Руското министерство на отбраната за извършените през последното денонощие удари. От украинска страна към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за поразените обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #11, #15, #25
15:03 19.08.2026
2 Нали
Коментиран от #12
15:08 19.08.2026
3 Пич
Правилната!!!
15:08 19.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Маша
15:10 19.08.2026
6 Какво
15:11 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Накратко
15:12 19.08.2026
9 Исторически парк
15:12 19.08.2026
10 Зеленски
15:13 19.08.2026
11 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "име":Много им е старата новината на тозисайт. Новината е на три дни.
15:13 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Росомаха
15:14 19.08.2026
14 ха ха ха
ама нито една не е ударила целта си. Но това друга тема.
Как така пе де рашките винаги казват, а украинците винаги ПОказват ударите си.
Знаем защо.
15:14 19.08.2026
15 ФАКТ
До коментар #1 от "име":няма никога не е имало и никога няма да има по-голяма излагация от малкия Хаяско с токченцата.
Коментиран от #23
15:14 19.08.2026
16 мороз
15:15 19.08.2026
17 пе де рассийския срам е голям
Коментиран от #21
15:16 19.08.2026
18 РИА новости
15:17 19.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Росомаха
До коментар #17 от "пе де рассийския срам е голям":Не бери грижа. Петър Първи /Велики/ е воювал с шведите 20 години.
Коментиран от #33
15:18 19.08.2026
22 Удри кекавият Пич с фаража!
Коментиран от #36
15:19 19.08.2026
23 Това
До коментар #15 от "ФАКТ":Баща ти ли е?
15:19 19.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мдааааа
До коментар #1 от "име":Алкаш , наркоман ... разликата е нищожна .
15:20 19.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пет години
Коментиран от #32
15:21 19.08.2026
28 Йълдаръмхан
15:22 19.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Късно чадо
15:24 19.08.2026
32 Росомаха
До коментар #27 от "Пет години":Страните от НАТО произвеждат прекрасни оръжия, но 10 пъти по-скъпи от руските аналози.
Украйна е бедна и корумпирана страна от третия свят и всичко получава на готово. Даже заплатите и пенсиите в Украйна ги плаща Европа.
Коментиран от #38
15:25 19.08.2026
33 още по голем срам
До коментар #21 от "Росомаха":тогава 1600та година шведите са били 1.3 млн, а руснаците 14 млн... не стават за войници както казваш.
15:25 19.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И все повече
15:25 19.08.2026
36 Пич
До коментар #22 от "Удри кекавият Пич с фаража!":Извинявай, че те изкарвам от нерви до побъркване! Но - пак ще го направя!!!
Коментиран от #41
15:25 19.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Нали това питам
До коментар #32 от "Росомаха":какви унищожават в Украйна,освен пенсионерки?
15:27 19.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #36 от "Пич":Ще го накажем.
15:44 19.08.2026