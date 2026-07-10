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Изтеглиха жребия за Югозападна Трета лига

Изтеглиха жребия за Югозападна Трета лига

10 Юли, 2026 16:06 475 3

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  • кюстендил-
  • сливнишки герой-
  • ботев ихтиман

Първанството започва на 1 август

Изтеглиха жребия за Югозападна Трета лига - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес в Национална футболна база бе изтеглен жребият за сезон 2026/27 на Югозападната Трета лига.

Преди церемонията се проведе традиционната работна среща с представители на всички клубове, участници в шампионата. По време на нея бяха представени промените в нормативната уредба на Българския футболен съюз, както и актуализациите в Правилата на играта и съдийските указания, които ще бъдат прилагани през новия сезон.

От страна на Българския футболен съюз в срещата участваха заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов, председателят на Зоналния съвет на БФС - София Валентин Чакъров, директорът „Аматьорски първенства“ Антони Здравков, административният директор Деница Крумова, експертът по почтеността към БФС Марио Костурков и секретарят на ЗС - София Николай Младенов.

Новият сезон в Югозападната Трета лига стартира на 1 август 2026 г. (събота), като срещите от първия кръг ще започнат от 18:00 часа.

Програма – I кръг

  • Пирин Разлог – Беласица Петрич
  • Миньор Перник – Национал София
  • Банско – Етрополе
  • Оборище Панагюрище – ЦСКА III
  • Струмска слава – Балкан Ботевград
  • Септември Симитли – Костинброд
  • Кюстендил – Сливнишки герой
  • Ботев Ихтиман – Септември София II
  • Славия II – Левски II


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