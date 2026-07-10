Изтеглиха жребия за Югозападна Трета лига

Днес в Национална футболна база бе изтеглен жребият за сезон 2026/27 на Югозападната Трета лига.

Преди церемонията се проведе традиционната работна среща с представители на всички клубове, участници в шампионата. По време на нея бяха представени промените в нормативната уредба на Българския футболен съюз, както и актуализациите в Правилата на играта и съдийските указания, които ще бъдат прилагани през новия сезон.

От страна на Българския футболен съюз в срещата участваха заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов, председателят на Зоналния съвет на БФС - София Валентин Чакъров, директорът „Аматьорски първенства“ Антони Здравков, административният директор Деница Крумова, експертът по почтеността към БФС Марио Костурков и секретарят на ЗС - София Николай Младенов.

Новият сезон в Югозападната Трета лига стартира на 1 август 2026 г. (събота), като срещите от първия кръг ще започнат от 18:00 часа.

Програма – I кръг

Пирин Разлог – Беласица Петрич

Миньор Перник – Национал София

Банско – Етрополе

Оборище Панагюрище – ЦСКА III

Струмска слава – Балкан Ботевград

Септември Симитли – Костинброд

Кюстендил – Сливнишки герой

Ботев Ихтиман – Септември София II

Славия II – Левски II