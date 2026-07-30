Стадион "Лазур" получи лиценз

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание на 30 юли 2026 г., на което разгледа доклада на Комисията по стадионите към БФС относно състоянието на стадион „Лазур“ в гр. Бургас и възможността на ФК „Черноморец 1919“ да провежда домакинските си срещи от Втора професионална футболна лига на спортното съоръжение.

След разглеждане на доклада Лицензионната комисия прие, че стадион „Лазур“ изпълнява минималните инфраструктурни изисквания за провеждане на срещи от Втора професионална футболна лига.

На това основание комисията взе решение да допусне ФК „Черноморец 1919“ да посреща домакинските си срещи от Втора професионална футболна лига през сезон 2026/2027 на стадион „Лазур“ в гр. Бургас.