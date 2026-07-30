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Стадион "Лазур" получи лиценз

Стадион "Лазур" получи лиценз

30 Юли, 2026 18:20 654 4

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  • черноморец бургас-
  • втора лига

Черноморец Бургас ще домакинства на него във Втора лига

Стадион "Лазур" получи лиценз - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание на 30 юли 2026 г., на което разгледа доклада на Комисията по стадионите към БФС относно състоянието на стадион „Лазур“ в гр. Бургас и възможността на ФК „Черноморец 1919“ да провежда домакинските си срещи от Втора професионална футболна лига на спортното съоръжение.

След разглеждане на доклада Лицензионната комисия прие, че стадион „Лазур“ изпълнява минималните инфраструктурни изисквания за провеждане на срещи от Втора професионална футболна лига.

На това основание комисията взе решение да допусне ФК „Черноморец 1919“ да посреща домакинските си срещи от Втора професионална футболна лига през сезон 2026/2027 на стадион „Лазур“ в гр. Бургас.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А няма кой да играе на него

    4 0 Отговор
    Това е най-хубавото стадион в България.

    18:23 30.07.2026

  • 2 Бургазлия от Лазур

    1 0 Отговор
    Ужас! Ще си купя водно оръдие!

    18:24 30.07.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    По спомени този стадион беше собственост на Нефтохим Бургас и се казваше Нефтохимик,но може и да греша.Колегата с водното оръдие знае по-добре.

    18:46 30.07.2026

  • 4 Поз....

    0 0 Отговор
    В момента гледам плажен футбол Локомотив Русия и някаква квартална група от Орландовци по всяка вероятност, результат след 1 тайм 3:0 . Туристи! Кой им даде Визи на тези туристи!?

    19:06 30.07.2026

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