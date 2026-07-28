БФС представи новия шеф на съдиите

На официална пресконференция в Национална футболна база бе представен новият председател на Съдийската комисия към БФС - Матео Трефолони.

Новата Съдийска комисия към БФС е в състав от петима души, като заместник-председатели са Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове - Иван Вълчев и Мартин Богдев.

“Много съм щастлив за това ново предизвикателство. Това назначение идва като инициатива на УЕФА. Добрите връзки между Централата и Българския футболен съюз много помогнаха за това разбирателство. Много съм щастлив да представям българските съдии. Целта ни е да увеличим качеството на съдийството в шампионатите. Вече имам наблюдения на представянето на реферите. Искам да направим едно надграждане и реферите в България да достигнат най-високо международно ниво.”, сподели Трефолони при представянето си.

Роден на 31 март 1971 г. в Сиена, Италия, Трефолони е международен съдия на ФИФА и УЕФА в периода 2004 – 2010 г., а след края на активната си кариера заема редица ключови ръководни позиции в италианското и международното съдийство. Последната му длъжност е ръководител на Техническия съдийски сектор към Италианската асоциация на съдиите (AIA), като продължава да бъде наблюдател на мачове на УЕФА и инструктор на ФИФА.

В професионалната си кариера Трефолони е натрупал значителен административен и управленски опит. Между 2012 и 2017 г. оглавява Съдийската комисия на Казахстанската футболна федерация, а впоследствие заема ръководни постове в AIA, свързани с назначаването, оценяването и развитието на футболните съдии, както и с внедряването и прилагането на VAR протоколите.

Като международен съдия ръководи срещи от Серия А, Шампионската лига на УЕФА и други престижни международни турнири. В кариерата си записва 127 мача в италианската Серия А, дебютира в Шампионската лига през 2006 г. с двубоя Левски – Вердер Бремен, а през 2008 г. е включен в елитната категория съдии на УЕФА.

Сред основните компетенции на Матео Трефолони са стратегическото управление на съдийски структури, обучението и менторството на съдии по стандартите на УЕФА и ФИФА, международното съдийско администриране и развитието на модерни системи за оценка и професионално усъвършенстване на арбитрите.