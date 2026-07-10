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Барселона привлича Карим Адейеми

Барселона привлича Карим Адейеми

10 Юли, 2026 22:42 396 0

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  • фабрицио романо

Каталунският гранд финализира трансфера на германския нападател от Борусия Дортмунд

Барселона привлича Карим Адейеми - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона направи сериозна крачка към подсилване на атаката си, след като постигна договорка с Борусия Дортмунд за привличането на талантливия Карим Адейеми. Според информация на уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, каталунците ще броят 22 милиона евро, а към сумата могат да се добавят още 7 милиона под формата на бонуси.

Интересното в трансфера е, че допълнителните 7 милиона евро ще бъдат изплатени само при определени условия – ако Барселона спечели трофеи и ако Адейеми се превърне в ключова фигура на терена, като записва достатъчно игрови минути. Това ясно показва амбициите на клуба и вярата в потенциала на 24-годишния германец.

Адейеми ще облече екипа на Барса за следващите пет сезона, което е ясен знак за дългосрочните планове на ръководството. През изминалата кампания нападателят изигра 39 мача във всички турнири, като реализира 10 попадения и асистира за още 6 гола в рамките на 1836 минути на терена. Тези показатели подчертават неговата ефективност и постоянство.



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