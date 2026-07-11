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Барселона финализира трансфера на една от звездите на Борусия Дортмунд

Барселона финализира трансфера на една от звездите на Борусия Дортмунд

11 Юли, 2026 09:00 691 0

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  • барселона

Каталунците плащат 22 млн. евро плюс бонуси за германския национал, който подписва петгодишен договор и изпълнява желанието си да премине на „Камп Ноу“

Барселона финализира трансфера на една от звездите на Борусия Дортмунд - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона уреди привличането на една от звездите на Борусия Дортмунд Карим Адейеми, съобщава Фабрицио Романо. Каталунците ще платят 22 млн. евро на "жълто-черните" за правата на 24-годишния нападател. Освен това още седем милиона евро са предвидени под формата на бонуси.

Желанието на нападателя беше единствено да премине на "Камп Ноу". Той е постигнал договорка с новия си клуб за петгодишен договор.

Адейеми има само за още един сезон с Борусия. Той премина в отбора в началото на 2022 година от Залцбург.

Карим Адейеми има 11 мача и един гол за националния отбор на Германия. Той не беше в състава за Мондиал 2026.


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