Барселона финализира трансфера на една от звездите на Борусия Дортмунд

Барселона уреди привличането на една от звездите на Борусия Дортмунд Карим Адейеми, съобщава Фабрицио Романо. Каталунците ще платят 22 млн. евро на "жълто-черните" за правата на 24-годишния нападател. Освен това още седем милиона евро са предвидени под формата на бонуси.
Желанието на нападателя беше единствено да премине на "Камп Ноу". Той е постигнал договорка с новия си клуб за петгодишен договор.
Адейеми има само за още един сезон с Борусия. Той премина в отбора в началото на 2022 година от Залцбург.
Карим Адейеми има 11 мача и един гол за националния отбор на Германия. Той не беше в състава за Мондиал 2026.
🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026
Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.
Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU
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