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Дейвид Бекъм надъха „трите лъва“ преди битката с Норвегия

Дейвид Бекъм надъха „трите лъва“ преди битката с Норвегия

11 Юли, 2026 16:27 522 2

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Бекъм посрещна възпитаниците на Томас Тухел в своята тренировъчна база на Интер Маями

Дейвид Бекъм надъха „трите лъва“ преди битката с Норвегия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски национал Сър Дейвид Бекъм се срещна със звездите на настоящия тим на „трите лъва“, за да им вдъхне кураж преди четвъртфиналния мач от Световното първенство по футбол срещу Норвегия.

Бекъм посрещна възпитаниците на Томас Тухел в своята тренировъчна база на Интер Маями. Легендата на Манчестър Юнайтед предостави на националния отбор модерния комплекс „Флорида Блу Трейнинг Сентър“ за подготовка.

Тренировъчната база е собственост на Интер Маями, където английската легенда е миноритарен акционер. Бившият капитан на Англия беше забелязан да разговаря с няколко от играчите, сред които и рекордьорът по голове за страната Хари Кейн.

Сър Дейвид изнесе надъхваща реч пред играчите с надеждата да сложат край на 60-годишното чакане за световна титла.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Бекъм е позор за футбола в Кралството.Именно той е причината трите лъва да не играят финал през 1998 като получи червен картон на мача с Аржентина

    16:42 11.07.2026

  • 2 Красимир Петров

    3 2 Отговор
    Само Норвегия!

    16:44 11.07.2026

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