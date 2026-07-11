Куртоа намекна за пауза в националния отбор: Днешният мач може да е бил последният ми

Вратарят на Белгия - Тибо Куртоа, коментира бъдещето си в националния отбор след загубата с 1:2 от Испания на четвъртфиналите на Световното първенство.

„Що се отнася до бъдещето ми с националния отбор – ще видим. Може би ще искам да си взема почивка и да пропусна Лигата на нациите, защото не е най-важният турнир.

След това може би ще се върна за квалификациите за Европейското първенство. Но в крайна сметка решението е на федерацията. Ако не, тогава днешният мач може да е бил последният ми“, каза Куртоа.

В мача срещу Испания Куртоа получи контузия и напусна терена в 71-ата минута.Той не успя да сдържи сълзите край тъчлинията, явно осъзнавайки че това най-вероятно е последния му мач на световно първенство.