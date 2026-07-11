Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Куртоа намекна за пауза в националния отбор: Днешният мач може да е бил последният ми

Куртоа намекна за пауза в националния отбор: Днешният мач може да е бил последният ми

11 Юли, 2026 19:30 531 1

  • белгия-
  • тибо куртоа-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

В мача срещу Испания Куртоа получи контузия и напусна терена в 71-ата минута

Куртоа намекна за пауза в националния отбор: Днешният мач може да е бил последният ми - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят на Белгия - Тибо Куртоа, коментира бъдещето си в националния отбор след загубата с 1:2 от Испания на четвъртфиналите на Световното първенство.

„Що се отнася до бъдещето ми с националния отбор – ще видим. Може би ще искам да си взема почивка и да пропусна Лигата на нациите, защото не е най-важният турнир.

След това може би ще се върна за квалификациите за Европейското първенство. Но в крайна сметка решението е на федерацията. Ако не, тогава днешният мач може да е бил последният ми“, каза Куртоа.

В мача срещу Испания Куртоа получи контузия и напусна терена в 71-ата минута.Той не успя да сдържи сълзите край тъчлинията, явно осъзнавайки че това най-вероятно е последния му мач на световно първенство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тренер

    1 1 Отговор
    Аве натресе отговорността на резервния вратар и той естествено сбърка!

    19:37 11.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове