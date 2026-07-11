Голямо облекчение за Дешан и Франция

Френският национал Орелиен Чуамени е напълно възстановен и ще може да играе срещу Испания на полуфиналите на Световното първенство. Той получи разтежение, което го извади от игра в мачовете с Парагвай и Мароко.

Килиан Мбапе също е готов за игра. Голмайсторът бе заменен в 77-ата минута в четвъртфиналния мач срещу Мароко (2:0), след като се оплака от болки в глезена. Травмата му обаче не е сериозна и той вече се включи в тренировките на „петлите“.