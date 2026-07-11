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Голямо облекчение за Дешан и Франция

Голямо облекчение за Дешан и Франция

11 Юли, 2026 16:59 936 7

  • орелиен чуамени-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • франция-
  • испания-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Чуамени и Мбапе готови за битка с Испания

Голямо облекчение за Дешан и Франция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският национал Орелиен Чуамени е напълно възстановен и ще може да играе срещу Испания на полуфиналите на Световното първенство. Той получи разтежение, което го извади от игра в мачовете с Парагвай и Мароко.

Килиан Мбапе също е готов за игра. Голмайсторът бе заменен в 77-ата минута в четвъртфиналния мач срещу Мароко (2:0), след като се оплака от болки в глезена. Травмата му обаче не е сериозна и той вече се включи в тренировките на „петлите“.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Наистина, много френски имена. 🤣

    17:09 11.07.2026

  • 2 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    3 1 Отговор
    Че няма да има бели у френската джамахирия.

    17:33 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ицо

    2 0 Отговор
    Ама как хубаво са са хванали за ръчички на снимката.... гълъбчета:)

    18:14 11.07.2026

  • 7 Тнт

    0 0 Отговор
    Испания ще победи нуремаК

    18:17 11.07.2026

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