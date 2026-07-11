Голямо облекчение за Дешан и Франция

Френският национал Орелиен Чуамени е напълно възстановен и ще може да играе срещу Испания на полуфиналите на Световното първенство. Той получи разтежение, което го извади от игра в мачовете с Парагвай и Мароко.
Килиан Мбапе също е готов за игра. Голмайсторът бе заменен в 77-ата минута в четвъртфиналния мач срещу Мароко (2:0), след като се оплака от болки в глезена. Травмата му обаче не е сериозна и той вече се включи в тренировките на „петлите“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хи хи хи
17:09 11.07.2026
2 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
17:33 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ицо
18:14 11.07.2026
7 Тнт
18:17 11.07.2026