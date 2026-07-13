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Григор Димитров сред най-добрите 150 в света след Уимбълдън

Григор Димитров сред най-добрите 150 в света след Уимбълдън

13 Юли, 2026 11:06 732 7

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  • уимбълдън-
  • световна ранглиста-
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  • спортни новини

Българинът успя да защити ценните 200 точки от миналогодишното си представяне

Григор Димитров сред най-добрите 150 в света след Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, безспорният лидер на българския тенис, отново привлече вниманието на спортната общественост с впечатляващото си участие на престижния турнир Уимбълдън. След поредица от оспорвани мачове, Димитров достигна до осминафиналите, където се изправи срещу сензацията на надпреварата – Артър Фери. Двубоят се превърна в истински трилър, завършил след пет изтощителни сета, в които българинът показа характер и борбен дух, макар и да отстъпи накрая.

Въпреки драматичната загуба, Григор успя да защити ценните 200 точки от миналогодишното си представяне, което се оказа решаващо за оставането му в престижния Топ 150 на световната ранглиста. Ако не беше този успех, Димитров можеше да се сбогува дори с място в първите 200, но сега той заема 146-ата позиция с актив от 407 точки, натрупани в 20 турнира през сезона.

Тенисистът от Хасково тази седмица ще се включи в надпреварата на клей в шведския град Бостад, част от сериите ATP 250. В първия кръг негов съперник ще бъде чехът Далибор Свръчина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    4 0 Отговор
    Толкова много ли е паднал, беше в десяткатс тоя плейбой

    Коментиран от #3

    11:14 13.07.2026

  • 2 За пореден път

    3 2 Отговор
    На кого му пука у нас за човек, който НИКОГА не е играл за България на Купа Дейвис и си живее в Монако?

    11:42 13.07.2026

  • 3 Даммм

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Прилича на изпаднал каун :)

    11:43 13.07.2026

  • 4 Смех бате

    2 0 Отговор
    Е пак добре, че е изпаднал и след най-добрите 200.

    11:50 13.07.2026

  • 5 Свърши тая

    0 0 Отговор
    До края на годината ще е в първите 500!

    12:04 13.07.2026

  • 6 Перо

    0 0 Отговор
    Кауна беше 170-ти!

    12:08 13.07.2026

  • 7 Дика

    1 0 Отговор
    Браво, от топ 10 в топ 150, скоро в топ 1000.

    12:16 13.07.2026

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