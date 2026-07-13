Григор Димитров сред най-добрите 150 в света след Уимбълдън

Григор Димитров, безспорният лидер на българския тенис, отново привлече вниманието на спортната общественост с впечатляващото си участие на престижния турнир Уимбълдън. След поредица от оспорвани мачове, Димитров достигна до осминафиналите, където се изправи срещу сензацията на надпреварата – Артър Фери. Двубоят се превърна в истински трилър, завършил след пет изтощителни сета, в които българинът показа характер и борбен дух, макар и да отстъпи накрая.

Въпреки драматичната загуба, Григор успя да защити ценните 200 точки от миналогодишното си представяне, което се оказа решаващо за оставането му в престижния Топ 150 на световната ранглиста. Ако не беше този успех, Димитров можеше да се сбогува дори с място в първите 200, но сега той заема 146-ата позиция с актив от 407 точки, натрупани в 20 турнира през сезона.

Тенисистът от Хасково тази седмица ще се включи в надпреварата на клей в шведския град Бостад, част от сериите ATP 250. В първия кръг негов съперник ще бъде чехът Далибор Свръчина.