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Двойник на Ямал триумфира в юношеския „Уимбълдън“

Двойник на Ямал триумфира в юношеския „Уимбълдън“

13 Юли, 2026 18:00 591 4

  • джордан лий-
  • тенис-
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  • уимбълдън

Талантът, който само преди два месеца навърши 16, заяви, че вече е свикнал с това сравнение, защото отдавна го наричат двойник на Ямал

Двойник на Ямал триумфира в юношеския „Уимбълдън“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Американският тийнейджър Джордан Лий, който има поразителна прилика с Ламин Ямал, спечели „Уимбълдън“ при юношите след победа с 4:6, 6:4, 7:5 над Круз Хюит. Талантът, който само преди два месеца навърши 16, заяви, че вече е свикнал с това сравнение, защото отдавна го наричат двойник на Ямал.

„Честно казано, той е вдъхновение за мен. Невероятен в това, което прави, въпреки че е толкова млад. Основната ми цел обаче е да бъда сравняван с него заради това колко сме добри в това, което правим, а не заради външния си вид", заяви след триумфа Джордан.

Джордан Лий наследи на трона на "Уимбълдън" при юношите българския талант Иван Иванов, който през сезон 2025 взе титлата. Въпреки че е фен на Челси, младият американец отпразнува победата си като бразилския нападател на Манчестър Юнайтед Матеуш Куня, имитирайки каране на сърф.

Съперникът му на финала Круз Хюит е син на легендарния австралийски тенисист Лейтън Хюит, който е шампион от „Уимбълдън“ за 2002 г.


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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Ами талантливи ман.галчета,сър!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    18:01 13.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Е, па "на външен вид" и двамцата сте мамуни, бе, мойто момче.

    18:04 13.07.2026

  • 3 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Пълнуйй с ции ганета

    18:14 13.07.2026

  • 4 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Мелеззетата си приличат малко. Но едното изглежда от микс на бледолика с препеченяк, а другутуй на морокк с препечченка от дървото

    18:20 13.07.2026

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