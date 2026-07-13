Двойник на Ямал триумфира в юношеския „Уимбълдън“

Американският тийнейджър Джордан Лий, който има поразителна прилика с Ламин Ямал, спечели „Уимбълдън“ при юношите след победа с 4:6, 6:4, 7:5 над Круз Хюит. Талантът, който само преди два месеца навърши 16, заяви, че вече е свикнал с това сравнение, защото отдавна го наричат двойник на Ямал.

„Честно казано, той е вдъхновение за мен. Невероятен в това, което прави, въпреки че е толкова млад. Основната ми цел обаче е да бъда сравняван с него заради това колко сме добри в това, което правим, а не заради външния си вид", заяви след триумфа Джордан.

Джордан Лий наследи на трона на "Уимбълдън" при юношите българския талант Иван Иванов, който през сезон 2025 взе титлата. Въпреки че е фен на Челси, младият американец отпразнува победата си като бразилския нападател на Манчестър Юнайтед Матеуш Куня, имитирайки каране на сърф.

Съперникът му на финала Круз Хюит е син на легендарния австралийски тенисист Лейтън Хюит, който е шампион от „Уимбълдън“ за 2002 г.

Qualifier. 16 years old. Champion 🏆



Jordan Lee was the youngest player in the draw, and now he's claimed the Boys' Singles title 🇺🇸#Wimbledon pic.twitter.com/WLPjvbRZSU — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026