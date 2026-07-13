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Зверев назова причината за загубата във финала на Уимбълдън

Зверев назова причината за загубата във финала на Уимбълдън

13 Юли, 2026 16:30 975 2

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  • яник синер

Първите две части на сблъсъка бяха решени след тайбрек, като двамата си размениха по един сет, а световният номер 1 изпитваше сериозни затруднения при справянето с мощния начален удар на германеца

Зверев назова причината за загубата във финала на Уимбълдън - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър Зверев демонстрира изключителен тенис през първите два сета на финала на Уимбълдън, но в крайна сметка бе победен от Яник Синер. Първите две части на сблъсъка бяха решени след тайбрек, като двамата си размениха по един сет, а световният номер 1 изпитваше сериозни затруднения при справянето с мощния начален удар на германеца.

В третия сет обаче Зверев претърпя неприятно падане на тревата, след като бе измамен от къса топка на Синер. Въпреки инцидента, той не поиска медицински таймаут, но подхлъзването видимо повлия на представянето му. Германецът допусна пробив малко след това, което позволи на лидера в ранглистата да поеме пълния контрол над третата част, а впоследствие Синер доминираше и в четвъртия сет, за да подпечата втория си пореден трофей в Лондон.

Макар мнозина да смятат, че падането е било основният фактор за поражението на Зверев, световният номер 3 не споделя напълно това мнение. Попитан на пресконференцията след срещата дали този инцидент му е коствал победата, той отговори: „Не, просто усуках коляното си отново, по сходен начин като преди две години“.

Въпреки това роденият в Хамбург тенисист потвърди, че ситуацията се е отразила негативно на началния му удар, което вероятно е била и причината да загуби подаването си малко след подхлъзването в третия сет.

„Изпитвах затруднения при оттласкването по време на сервис, поради което скоростта на началния ми удар спадна. Във всеки друг аспект нещата бяха наред. Движех се добре по основната линия и играта ми отзад се получаваше. Проблемите дойдоха единствено при изпълнението на сервис“, обясни германецът.

В по-късен етап от срещата с медиите Зверев все пак призна, че инцидентът не му е помогнал в стремежа да завоюва първата си титла от Уимбълдън.

„Мисля, че падането не ми помогна в третия сет. Тогава нивото ми спадна малко, но в четвъртата част успях да го вдигна отново. Бях пробит по малко малшансов начин и това реши мача. Като цяло обаче смятам, че двубоят премина на изключително високо равнище и от двамата“, завърши Зверев.


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  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор
    Бабата на Зверев не са я пуснали да гледа внука си. Эх ахахах,не са и дали виза ,защото е Руска гражданка,хахаахах- демокрация,хахахах

    Коментиран от #2

    16:32 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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