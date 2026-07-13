Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси: Този отбор научи хората, че правят ненормални неща

Меси: Този отбор научи хората, че правят ненормални неща

13 Юли, 2026 18:29 628 6

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние

Меси: Този отбор научи хората, че правят ненормални неща - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинският нападател Лионел Меси оцени представянето на отбора на Световното първенство по футбол.

„Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние. Така живеем. Този отбор научи хората, че правят ненормални неща: не е лесно да се върнеш, след като си станал световен шампион, да спечелиш всичко, което си спечелил, и след това да продължиш да се състезаваш и да останеш на това ниво, в челната четворка, да играеш в друг полуфинал... Това е ненормално, така че трябва да се наслаждаваме толкова много.

Не знаем дали и кога ще се случи отново. Не сме били световни шампиони отдавна до този момент, така че всичко, което предстои, трябва да се цени и да се радваме на него. Ще се опитаме да си починем, да се възстановим и да се представим на полуфиналите“, заяви Меси пред ESPN.

На 15 юли националният отбор на Аржентина ще играе срещу Англия на полуфиналите на Мондиал 2026.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    3 1 Отговор
    "Ненормални", демек "шашави"?

    18:34 13.07.2026

  • 2 До кога бе Меско

    6 1 Отговор
    За този отбор разбрахме, че само и само "бълхата" да е велик и рекордьор ще се правят невероятни подаръци.

    18:36 13.07.2026

  • 3 ПОЗОР!!

    6 0 Отговор
    Мммдаааа вече второ световно учи хората какво е КОРУПЦИЯ . в стил бфс

    Коментиран от #5

    18:38 13.07.2026

  • 4 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Никой нормален фен не харесва Аржентинският катър Меси с лудия поглед,който рита ,блъска или щипе играчите на противника

    18:42 13.07.2026

  • 5 Ицо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЗОР!!":

    А защо корупцията е в полза на Аржентина? Защо не е в полза на Португалия? Нали Криско е най-добрия и заслужава да стане шампион в края на кариерата си? Аржентина ли е най-богатата държава, те ли са дали най-много? Нали всички говореха преди първенството, че черешката на тортата щял да е финал между Аржентина и Португалия, Меси и Роналдо...

    18:46 13.07.2026

  • 6 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    ми тъп като повечето футболисти, но с кинти и си позволява да философства .....

    19:13 13.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове