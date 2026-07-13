Меси: Този отбор научи хората, че правят ненормални неща

Аржентинският нападател Лионел Меси оцени представянето на отбора на Световното първенство по футбол.
„Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние. Така живеем. Този отбор научи хората, че правят ненормални неща: не е лесно да се върнеш, след като си станал световен шампион, да спечелиш всичко, което си спечелил, и след това да продължиш да се състезаваш и да останеш на това ниво, в челната четворка, да играеш в друг полуфинал... Това е ненормално, така че трябва да се наслаждаваме толкова много.
Не знаем дали и кога ще се случи отново. Не сме били световни шампиони отдавна до този момент, така че всичко, което предстои, трябва да се цени и да се радваме на него. Ще се опитаме да си починем, да се възстановим и да се представим на полуфиналите“, заяви Меси пред ESPN.
На 15 юли националният отбор на Аржентина ще играе срещу Англия на полуфиналите на Мондиал 2026.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
18:34 13.07.2026
2 До кога бе Меско
18:36 13.07.2026
3 ПОЗОР!!
Коментиран от #5
18:38 13.07.2026
4 Сатана Z
18:42 13.07.2026
5 Ицо
До коментар #3 от "ПОЗОР!!":А защо корупцията е в полза на Аржентина? Защо не е в полза на Португалия? Нали Криско е най-добрия и заслужава да стане шампион в края на кариерата си? Аржентина ли е най-богатата държава, те ли са дали най-много? Нали всички говореха преди първенството, че черешката на тортата щял да е финал между Аржентина и Португалия, Меси и Роналдо...
18:46 13.07.2026
6 МърсиСайд
19:13 13.07.2026