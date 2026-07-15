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Ясно е кога е следващият мач на Григор Димитров в Бостад

Ясно е кога е следващият мач на Григор Димитров в Бостад

15 Юли, 2026 06:30 390 0

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Балансът в преките сблъсъци между Димитров и Боржеш до момента е равен

Ясно е кога е следващият мач на Григор Димитров в Бостад - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първата ни ракета Григор Димитров записа първия си успех на червени кортове за тази година, след като пречупи съпротивата на коравия чех Далибор Свърчина в Бощад. Сега обаче предстои далеч по-сериозно изпитание за най-добрия ни тенисист, тъй като жребият го противопоставя на петия в схемата Нуно Боржеш. 52-рият в световната ранглиста португалец знае отлично как се печели този турнир, след като през 2024 година стигна до титлата, побеждавайки на финала самия Крал на клея Рафаел Надал.

Балансът в преките сблъсъци между Димитров и Боржеш до момента е равен. Португалският състезател изненада българина на Откритото първенство на Австралия преди две години, но през миналия сезон Григор взе сладък реванш след убедителна победа в два сета на турнира в Индиън Уелс. Предстоящият сблъсък на червена настилка обещава да бъде изключително тактическо надиграване и за двамата.

Организаторите поставиха двубоя под номер две в днешния график на централната арена в шведския град. Срещата ще стартира веднага след края на първия мач за деня, но не по-рано от 13:30 часа наше време. Можете да наблюдавате вълнуващия мач в реално време чрез платформите на нашия сайт.

Програма за вторник (централен корт):

Ботик ван де Зандсхулп – Даниел Вайехо (начало не преди 12:00 часа)

Нуно Боржеш – Григор Димитров

Стефано Травалия – Мариано Навоне

Даниел Алтмайер – Лусиано Дардери


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