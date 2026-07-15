Ясно е кога е следващият мач на Григор Димитров в Бостад

Първата ни ракета Григор Димитров записа първия си успех на червени кортове за тази година, след като пречупи съпротивата на коравия чех Далибор Свърчина в Бощад. Сега обаче предстои далеч по-сериозно изпитание за най-добрия ни тенисист, тъй като жребият го противопоставя на петия в схемата Нуно Боржеш. 52-рият в световната ранглиста португалец знае отлично как се печели този турнир, след като през 2024 година стигна до титлата, побеждавайки на финала самия Крал на клея Рафаел Надал.

Балансът в преките сблъсъци между Димитров и Боржеш до момента е равен. Португалският състезател изненада българина на Откритото първенство на Австралия преди две години, но през миналия сезон Григор взе сладък реванш след убедителна победа в два сета на турнира в Индиън Уелс. Предстоящият сблъсък на червена настилка обещава да бъде изключително тактическо надиграване и за двамата.

Организаторите поставиха двубоя под номер две в днешния график на централната арена в шведския град. Срещата ще стартира веднага след края на първия мач за деня, но не по-рано от 13:30 часа наше време. Можете да наблюдавате вълнуващия мач в реално време чрез платформите на нашия сайт.

Програма за вторник (централен корт):

Ботик ван де Зандсхулп – Даниел Вайехо (начало не преди 12:00 часа)

Нуно Боржеш – Григор Димитров

Стефано Травалия – Мариано Навоне

Даниел Алтмайер – Лусиано Дардери