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Аржентински фенове се сбиха преди полуфинала с Англия

Аржентински фенове се сбиха преди полуфинала с Англия

15 Юли, 2026 18:44 591 1

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  • сан лоренцо-
  • хуракан

Напрежение в Атланта часове преди големия мач

Аржентински фенове се сбиха преди полуфинала с Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнението около полуфиналния сблъсък между Англия и Аржентина на Световното първенство по футбол бе помрачено от бурни сцени на насилие в Атланта, щата Джорджия. Само няколко часа преди началния съдийски сигнал, улиците на града се превърнаха в арена на масови безредици, предизвикани от разгорещени аржентински запалянковци.

Събитието, замислено като празнично шествие в подкрепа на националния отбор, бързо се превърна в бойно поле. Според очевидци, напрежението ескалирало между ултраси на двата съперничещи си аржентински клуба – Сан Лоренцо и Хуракан. Враждата между тези групи, пренесена отвъд океана, избухна с пълна сила на американска земя.

Свидетели разказват за хвърчащи стъклени бутилки, преобърнати маси, пейки и дори кофи за боклук, използвани като оръжие в разразилия се хаос. Полицията в Атланта бе принудена да се намеси светкавично, за да овладее ситуацията и да предотврати по-сериозни инциденти.

Поне един от участниците в сблъсъците е бил арестуван на място, а кадри от грозните сцени мигновено обиколиха социалните мрежи, предизвиквайки бурни реакции сред феновете по цял свят. В отговор на инцидента, органите на реда увеличиха значително броя на патрулиращите полицаи около стадиона, тъй като срещата бе определена като „високорискова“.


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  • 1 Оставете ги

    4 0 Отговор
    Да се трепат тези мало-умници 🤮

    18:57 15.07.2026

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