Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн след драмата с Аржентина: Липсва ни само едно малко парче от пъзела

Хари Кейн след драмата с Аржентина: Липсва ни само едно малко парче от пъзела

16 Юли, 2026 07:00 1 162 14

  • англия-
  • хари кейн-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Капитанът на Англия защити съотборниците си след отпадането на полуфиналите на Мондиал 2026 и заяви, че „Трите лъва“ са съвсем близо до големия пробив

Хари Кейн след драмата с Аржентина: Липсва ни само едно малко парче от пъзела - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Капитанът на Англия Хари Кейн не скри разочарованието си след драматичното поражение от Аржентина на полуфиналите на Световното първенство, но изрази увереност, че националният тим е много близо до спечелването на голям международен трофей.

„Трите лъва“ поведоха с 1:0 и бяха само на десетина минути от класиране за финала, преди Аржентина да обърне развоя на срещата в заключителните минути.

След последния съдийски сигнал Кейн отдаде заслуженото на своите съотборници.

„Момчетата дадоха всяка капка кръв, пот и сълзи. Хвърляхме се на всяка топка и блокирахме удари, но този път не беше достатъчно“, заяви нападателят пред “BBC”.

Голямо напрежение след двубоя се стовари върху селекционера Томас Тухел, чиито смени – включително появата на Дан Бърн, Нико О’Райли и Езри Конса – предизвикаха сериозни критики сред феновете и медиите.

Въпреки това Кейн запази оптимизма си за бъдещето на английския национален отбор.

„Направихме силен турнир, изиграхме много добри мачове и отново достигнахме до полуфинал. Толкова сме близо… Просто трябва да намерим онова липсващо парче от пъзела в най-важния момент на турнира“, каза още капитанът на Англия.

За втори път в последните две участия на Англия на Световно първенство тимът отпада след като е повел в полуфинален двубой – сценарий, който болезнено напомни на феновете за поражението от Хърватия през 2018 година.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    26 6 Отговор
    Радвам се,че Англия падна

    07:03 16.07.2026

  • 2 В финалната фаза на всяко първенство

    3 3 Отговор
    Всяка грешка е гол
    Трябва да се премахнат трите точки на турнирите за световно първенство и да бъдат точките 2 победа 1 равен 0 загуба

    Коментиран от #7

    07:14 16.07.2026

  • 3 тренер

    9 3 Отговор
    Не, просто толкова си могат😉

    07:15 16.07.2026

  • 4 Не знам какъв трофей

    13 5 Отговор
    чакат ( може би първенството на Великобритания?), но преекспонираната "звезда" Хари Кейн си беше чист фигурант на терена и смяната му би подсилила отбора на Англия...А и от мача се видя, че ако Аржентина играе на ниво дори само 10 минути, англетата са аут... Сами преценете класата на двата отбора.

    07:16 16.07.2026

  • 5 Брикс ин дъ уол

    2 0 Отговор
    Тухел в стената
    Пинк флойд

    07:17 16.07.2026

  • 6 Иляна Семерджиева

    16 5 Отговор
    Радвам се когато Обединеното Кралство е побеждавано...те са злото на света от около 300 години!

    07:19 16.07.2026

  • 7 Ами това точкуване

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "В финалната фаза на всяко първенство":

    вече го имаше...И какво от това - силните са си силни... А ние кротко чакаме финалите да станат със 128 отбора, че белким се доберем до тях...

    07:19 16.07.2026

  • 8 Радвам

    9 3 Отговор
    Се кръвопийците изгубиха !

    07:19 16.07.2026

  • 9 Aлфа Bълкът

    5 3 Отговор
    Ти играли тоя мач бе дънер? За една изчистена топка не се бори и не бяга, ако кацне при теб това е. А като кацне, нямаш финт, нямаш спринт, не може да направиш извеждаш пас, може да я върнеш, ама не може да тръгнеш и да я поемеш на скорост. Викам тоя, ако не го сменят ще паднат и паднахте.

    07:21 16.07.2026

  • 10 От статията

    3 3 Отговор
    Така и не се разбра с колко са паднали англичаните. Драмата на отбора очевидно е по-важна. Нас обаче не ни касае. Ние не сме на световното и не ни плащат от острова.

    07:24 16.07.2026

  • 11 Някой

    4 0 Отговор
    Абе, какво да се прави - не може всеки път да ви помага някой - я съдията, я спайдър-кама.
    Отделно, англичаните не трябва да се допускат до такава фаза на турнирите, че създават само проблеми. Хем не могат, хем реват, че някой несправедливо им е попречил.
    Аз лично съм доволен, че тези няма да са на финал. Макар и да не харесвам Аржентина.

    07:31 16.07.2026

  • 12 Англичаните трябваше да играят за 2:0

    5 0 Отговор
    Само с един гол на финал не се отива

    07:31 16.07.2026

  • 13 Чорбара

    6 0 Отговор
    Мръсни ингилизи,духайте с вятъра.

    07:33 16.07.2026

  • 14 Неутрален

    4 0 Отговор
    Меси е на 39 и се справя с лекота срещу трима или даже четирима англичани,които пък са по-високи и бягат,но нямат техника,няма я магията.Аржентина е много по-добрия отбор ,меко казано.

    07:36 16.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове