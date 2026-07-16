Хари Кейн след драмата с Аржентина: Липсва ни само едно малко парче от пъзела

Капитанът на Англия Хари Кейн не скри разочарованието си след драматичното поражение от Аржентина на полуфиналите на Световното първенство, но изрази увереност, че националният тим е много близо до спечелването на голям международен трофей.
„Трите лъва“ поведоха с 1:0 и бяха само на десетина минути от класиране за финала, преди Аржентина да обърне развоя на срещата в заключителните минути.
След последния съдийски сигнал Кейн отдаде заслуженото на своите съотборници.
„Момчетата дадоха всяка капка кръв, пот и сълзи. Хвърляхме се на всяка топка и блокирахме удари, но този път не беше достатъчно“, заяви нападателят пред “BBC”.
Голямо напрежение след двубоя се стовари върху селекционера Томас Тухел, чиито смени – включително появата на Дан Бърн, Нико О’Райли и Езри Конса – предизвикаха сериозни критики сред феновете и медиите.
Въпреки това Кейн запази оптимизма си за бъдещето на английския национален отбор.
„Направихме силен турнир, изиграхме много добри мачове и отново достигнахме до полуфинал. Толкова сме близо… Просто трябва да намерим онова липсващо парче от пъзела в най-важния момент на турнира“, каза още капитанът на Англия.
За втори път в последните две участия на Англия на Световно първенство тимът отпада след като е повел в полуфинален двубой – сценарий, който болезнено напомни на феновете за поражението от Хърватия през 2018 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
07:03 16.07.2026
2 В финалната фаза на всяко първенство
Трябва да се премахнат трите точки на турнирите за световно първенство и да бъдат точките 2 победа 1 равен 0 загуба
Коментиран от #7
07:14 16.07.2026
3 тренер
07:15 16.07.2026
4 Не знам какъв трофей
07:16 16.07.2026
5 Брикс ин дъ уол
Пинк флойд
07:17 16.07.2026
6 Иляна Семерджиева
07:19 16.07.2026
7 Ами това точкуване
До коментар #2 от "В финалната фаза на всяко първенство":вече го имаше...И какво от това - силните са си силни... А ние кротко чакаме финалите да станат със 128 отбора, че белким се доберем до тях...
07:19 16.07.2026
8 Радвам
07:19 16.07.2026
9 Aлфа Bълкът
07:21 16.07.2026
10 От статията
07:24 16.07.2026
11 Някой
Отделно, англичаните не трябва да се допускат до такава фаза на турнирите, че създават само проблеми. Хем не могат, хем реват, че някой несправедливо им е попречил.
Аз лично съм доволен, че тези няма да са на финал. Макар и да не харесвам Аржентина.
07:31 16.07.2026
12 Англичаните трябваше да играят за 2:0
07:31 16.07.2026
13 Чорбара
07:33 16.07.2026
14 Неутрален
07:36 16.07.2026