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Емил Нейков – Вечният символ на българското гребане си отиде на 87 години

Емил Нейков – Вечният символ на българското гребане си отиде на 87 години

15 Юли, 2026 20:55 808 3

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  • спорт-
  • свилен нейков

Прощаваме се с един от най-ярките строители на спортната ни слава

Емил Нейков – Вечният символ на българското гребане си отиде на 87 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С дълбока тъга спортната общност и цяла България се сбогуват с Емил Нейков – човекът, който превърна гребането в национална гордост. На 87-годишна възраст ни напусна легендарният треньор, вдъхновител и създател на шампиони, оставяйки след себе си неизличима следа в историята на родния спорт.

Емил Нейков не беше просто треньор – той бе истински архитект на българското академично гребане. Десетилетия наред той ръководеше националните отбори за жени, а като старши треньор и лидер на варненския клуб „Черно море“ изгради школа, която се превърна в еталон за професионализъм и спортен дух. Под неговото вещо ръководство клубът донесе на България безброй отличия и незабравими мигове на триумф.

Нейков е не само баща на бившия министър на спорта и настоящ президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, но и духовен баща на поколения гребци, които израснаха под неговата грижа и наставления. За заслугите си към спорта и обществото той бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Варна“ и признат за заслужил треньор на България.

Думите „отдаденост“, „знание“ и „любов към спорта“ са неразривно свързани с името на Емил Нейков. За него гребането не беше просто професия, а истинска житейска мисия.

Поклон пред светлата му памет!


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  • 1 Бог да го прости...с късмет роден

    2 1 Отговор
    Добре си поживял, добре си и умрял.

    20:59 15.07.2026

  • 2 Пецата

    2 0 Отговор
    Да гребеш във водата като умствено изостанал разбираш ли вобще требва да си много прос 🤣

    21:54 15.07.2026

  • 3 Еми

    2 0 Отговор
    малко ли се е нагребал за тия години

    22:05 15.07.2026

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