Емил Нейков – Вечният символ на българското гребане си отиде на 87 години

С дълбока тъга спортната общност и цяла България се сбогуват с Емил Нейков – човекът, който превърна гребането в национална гордост. На 87-годишна възраст ни напусна легендарният треньор, вдъхновител и създател на шампиони, оставяйки след себе си неизличима следа в историята на родния спорт.

Емил Нейков не беше просто треньор – той бе истински архитект на българското академично гребане. Десетилетия наред той ръководеше националните отбори за жени, а като старши треньор и лидер на варненския клуб „Черно море“ изгради школа, която се превърна в еталон за професионализъм и спортен дух. Под неговото вещо ръководство клубът донесе на България безброй отличия и незабравими мигове на триумф.

Нейков е не само баща на бившия министър на спорта и настоящ президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, но и духовен баща на поколения гребци, които израснаха под неговата грижа и наставления. За заслугите си към спорта и обществото той бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Варна“ и признат за заслужил треньор на България.

Думите „отдаденост“, „знание“ и „любов към спорта“ са неразривно свързани с името на Емил Нейков. За него гребането не беше просто професия, а истинска житейска мисия.

Поклон пред светлата му памет!