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Белингам избухна и удари играч на Аржентина след загубата (ВИДЕО)

Белингам избухна и удари играч на Аржентина след загубата (ВИДЕО)

16 Юли, 2026 14:00 1 693 16

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  • джуд белингам-
  • валентин барко-
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  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

След края на мача Белингам стоеше до група аржентински футболисти, които празнуваха победата

Белингам избухна и удари играч на Аржентина след загубата (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на националния отбор по футбол на Англия Джуд Белингам изглежда удря аржентинския национал Валентин Барко по тила след полуфинала между двете страни на Световното първенство в Северна Америка, показаха телевизионни повторения. Тимът на Аржентина се наложи с 2:1 над Англия и се класира за финала в неделя, когато ще се изправи срещу Испания.

След края на мача Белингам стоеше до група аржентински футболисти, които празнуваха победата. Изведнъж той се приближи до тях и удари Барко по тила. Моментът беше заснет от телевизионните камери и споделен в социалните мрежи. Не е ясно дали Барко е казал нещо на Белингам, което да е предизвикало реакцията на английския национал, но това доведе до спречкване между двамата играчи и техните съотборници.

Джуд Белингам не говори за инцидента, когато се изправи пред журналистите след срещата, а само изрази разочарованието си от отпадането на Англия от битката за трофея.

„Това е опустошително. Исках да бъда част от английския отбор, който най-накрая успява, който най-накрая пресича финалната линия. Да стоя тук и да казвам на феновете същите неща, които вероятно чуват от години, е наистина сърцераздирателно. Съжалявам“, заяви той.

Морган Роджърс също беше замесен в разправия след последния сигнал. В централния кръг се образува тълпа от играчи, които започнаха да се бутат и блъскат. Резервният вратар на Англия Дийн Хендерсън беше сред тези, които се опитваха да успокоят страстите. Морган Роджърс беше близо до съдията Исмаил Елфат, който му направи знак да се отдръпне. Джеймс Трафорд и Айвън Тони също действаха като умиротворители, докато Роджърс беше държан далеч от Лисандро Мартинес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    7 24 Отговор
    Лисицата Мартинес си е изявен провокатор,жалко че не е изял някой зад врата...

    Коментиран от #11

    14:05 16.07.2026

  • 2 гост

    12 15 Отговор
    Белингам стоеше спокойно и изведнъж припали, явно онзи е казал нещо кофти за тях в радостта си,

    14:06 16.07.2026

  • 3 Факт

    29 0 Отговор
    На тоя след изравнителния гол му се разтрепериха краката, слаба психика...

    14:07 16.07.2026

  • 4 мнение

    30 3 Отговор
    Разочарован съм от поведението на Белингам. Вместо да прояви уважение към победителите, той проявява злоба и разваля празника на хората. Силата на човек си проличава от това как понася загубите. Победиха ги честно, не е имало спорни голове, второто полувреме спазваха коректно поведение и двете страни.

    14:10 16.07.2026

  • 5 Гошо

    25 2 Отговор
    Те и французите бяха от желаещите да играят на финал, но не стана. Англичаните явно по-бавно сгряват, че са по-слабия отбор. Колко ли гола щяха да им вкарат ако Аржентина играеха през цялото време както последните 15 мин.

    Коментиран от #12

    14:20 16.07.2026

  • 6 Фактура

    9 0 Отговор
    Толкова си може

    14:26 16.07.2026

  • 7 Коалицията

    8 0 Отговор
    На желаещите се провали, само със желание не става.

    14:33 16.07.2026

  • 8 Един

    13 1 Отговор
    Джуд ли си Мууд ли си всеки играе колкото му позволява противника. Вие сте губещи и свиквай. Аман от елементарни хора тип Максуда.

    14:33 16.07.2026

  • 9 егати

    10 1 Отговор
    Белингам съвсем нарочно го плесна по врата.
    И подбра точно рижото момче.
    Това си е чиста проява на расизъм.
    Интересно как виреят рижите английски младоци около Белингам и сие?

    14:36 16.07.2026

  • 10 Генетик

    7 1 Отговор
    Нег@р@ ескалира !! Този англосанксонски ч.и.ф.у.т Джуд Белингам ако беше ударил така някой български футболист , щеше да си събира зъбите по поляната. Направо щяха да му скачат на афро-главата целият отбор.

    Коментиран от #15

    14:40 16.07.2026

  • 11 Страничен ефкт от глобалното затопляне-

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Герги":

    - европейците доста по - тъмно пигментирани от южноамериканците-))

    14:41 16.07.2026

  • 12 Сега от желаещи

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    да играят финал, да отиват в коалицията на желаещите. И руснаците да ги опънат.

    14:46 16.07.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Логична реакция на ънглийската печка.
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    14:47 16.07.2026

  • 14 Айляк

    3 1 Отговор
    Туй мургавото Джуд много радва.
    Такъв му заши зад врата на Баркото, че онва порасна с 3 санта за норматив.
    А само секунди преди това се поздрави с аржентинец.
    И хич не му пука на Джудко, че се е наврял сам измежду гаучоси, пълно перде:))
    Голям футболист е Белингам, ама оня глупав немец Тухел обърка всичко.

    14:55 16.07.2026

  • 15 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Генетик":

    Джуд е метис баща му е бял !
    Индианците да не бързат се радват ,може да има санкция ,всяка заповед е предпоследна не са пипнали трофея.

    15:03 16.07.2026

  • 16 Много се радвам!

    0 0 Отговор
    Бях за Аржентина! Мачът не бе от най добрите! Всички играеха на ръба на позволеното!Съдията можеше да укроти футболистите още в началото- не го направи!

    15:07 16.07.2026

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