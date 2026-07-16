Белингам избухна и удари играч на Аржентина след загубата (ВИДЕО)

Звездата на националния отбор по футбол на Англия Джуд Белингам изглежда удря аржентинския национал Валентин Барко по тила след полуфинала между двете страни на Световното първенство в Северна Америка, показаха телевизионни повторения. Тимът на Аржентина се наложи с 2:1 над Англия и се класира за финала в неделя, когато ще се изправи срещу Испания.

След края на мача Белингам стоеше до група аржентински футболисти, които празнуваха победата. Изведнъж той се приближи до тях и удари Барко по тила. Моментът беше заснет от телевизионните камери и споделен в социалните мрежи. Не е ясно дали Барко е казал нещо на Белингам, което да е предизвикало реакцията на английския национал, но това доведе до спречкване между двамата играчи и техните съотборници.

Джуд Белингам не говори за инцидента, когато се изправи пред журналистите след срещата, а само изрази разочарованието си от отпадането на Англия от битката за трофея.

„Това е опустошително. Исках да бъда част от английския отбор, който най-накрая успява, който най-накрая пресича финалната линия. Да стоя тук и да казвам на феновете същите неща, които вероятно чуват от години, е наистина сърцераздирателно. Съжалявам“, заяви той.

Морган Роджърс също беше замесен в разправия след последния сигнал. В централния кръг се образува тълпа от играчи, които започнаха да се бутат и блъскат. Резервният вратар на Англия Дийн Хендерсън беше сред тези, които се опитваха да успокоят страстите. Морган Роджърс беше близо до съдията Исмаил Елфат, който му направи знак да се отдръпне. Джеймс Трафорд и Айвън Тони също действаха като умиротворители, докато Роджърс беше държан далеч от Лисандро Мартинес.