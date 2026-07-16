Белингам избухна и удари играч на Аржентина след загубата (ВИДЕО)

Звездата на националния отбор по футбол на Англия Джуд Белингам изглежда удря аржентинския национал Валентин Барко по тила след полуфинала между двете страни на Световното първенство в Северна Америка, показаха телевизионни повторения. Тимът на Аржентина се наложи с 2:1 над Англия и се класира за финала в неделя, когато ще се изправи срещу Испания.
След края на мача Белингам стоеше до група аржентински футболисти, които празнуваха победата. Изведнъж той се приближи до тях и удари Барко по тила. Моментът беше заснет от телевизионните камери и споделен в социалните мрежи. Не е ясно дали Барко е казал нещо на Белингам, което да е предизвикало реакцията на английския национал, но това доведе до спречкване между двамата играчи и техните съотборници.
Джуд Белингам не говори за инцидента, когато се изправи пред журналистите след срещата, а само изрази разочарованието си от отпадането на Англия от битката за трофея.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
„Това е опустошително. Исках да бъда част от английския отбор, който най-накрая успява, който най-накрая пресича финалната линия. Да стоя тук и да казвам на феновете същите неща, които вероятно чуват от години, е наистина сърцераздирателно. Съжалявам“, заяви той.
Морган Роджърс също беше замесен в разправия след последния сигнал. В централния кръг се образува тълпа от играчи, които започнаха да се бутат и блъскат. Резервният вратар на Англия Дийн Хендерсън беше сред тези, които се опитваха да успокоят страстите. Морган Роджърс беше близо до съдията Исмаил Елфат, който му направи знак да се отдръпне. Джеймс Трафорд и Айвън Тони също действаха като умиротворители, докато Роджърс беше държан далеч от Лисандро Мартинес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герги
Коментиран от #11
14:05 16.07.2026
2 гост
14:06 16.07.2026
3 Факт
14:07 16.07.2026
4 мнение
14:10 16.07.2026
5 Гошо
Коментиран от #12
14:20 16.07.2026
6 Фактура
14:26 16.07.2026
7 Коалицията
14:33 16.07.2026
8 Един
14:33 16.07.2026
9 егати
И подбра точно рижото момче.
Това си е чиста проява на расизъм.
Интересно как виреят рижите английски младоци около Белингам и сие?
14:36 16.07.2026
10 Генетик
Коментиран от #15
14:40 16.07.2026
11 Страничен ефкт от глобалното затопляне-
До коментар #1 от "Герги":- европейците доста по - тъмно пигментирани от южноамериканците-))
14:41 16.07.2026
12 Сега от желаещи
До коментар #5 от "Гошо":да играят финал, да отиват в коалицията на желаещите. И руснаците да ги опънат.
14:46 16.07.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣👍
14:47 16.07.2026
14 Айляк
Такъв му заши зад врата на Баркото, че онва порасна с 3 санта за норматив.
А само секунди преди това се поздрави с аржентинец.
И хич не му пука на Джудко, че се е наврял сам измежду гаучоси, пълно перде:))
Голям футболист е Белингам, ама оня глупав немец Тухел обърка всичко.
14:55 16.07.2026
15 Соваж бейби
До коментар #10 от "Генетик":Джуд е метис баща му е бял !
Индианците да не бързат се радват ,може да има санкция ,всяка заповед е предпоследна не са пипнали трофея.
15:03 16.07.2026
16 Много се радвам!
15:07 16.07.2026