Новини
Спорт »
Бг футбол »
Обявиха групата на ЦСКА за реванша срещу Дери Сити

Обявиха групата на ЦСКА за реванша срещу Дери Сити

16 Юли, 2026 14:29 442 0

  • цска-
  • дери сити-
  • лига европа-
  • футбол

Лошата новина за Христо Янев е, че няма да може да разчита на титулярния си вратар Фьодор Лапоухов, както и на полузащитника Макс Ебонг

Обявиха групата на ЦСКА за реванша срещу Дери Сити - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния реванш срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Мачът стартира в 20:30 ч. на стадион "Брендиуел", а "армейците" имат преднина от първия двубой, който спечелиха с 3:2.

Лошата новина за Христо Янев е, че няма да може да разчита на титулярния си вратар Фьодор Лапоухов, както и на полузащитника Макс Ебонг. Причината е, че британските власти не им издадоха необходимите визи за пътуване до Северна Ирландия.

Групата на "червените": 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 6. Бруно Жордао, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 34. Васил Каймаканов, 77. Алехандро Пиедраита, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой,10. Жоел Цварц.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове