Обявиха групата на ЦСКА за реванша срещу Дери Сити

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния реванш срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Мачът стартира в 20:30 ч. на стадион "Брендиуел", а "армейците" имат преднина от първия двубой, който спечелиха с 3:2.

Лошата новина за Христо Янев е, че няма да може да разчита на титулярния си вратар Фьодор Лапоухов, както и на полузащитника Макс Ебонг. Причината е, че британските власти не им издадоха необходимите визи за пътуване до Северна Ирландия.

Групата на "червените": 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 6. Бруно Жордао, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 34. Васил Каймаканов, 77. Алехандро Пиедраита, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой,10. Жоел Цварц.