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Нико Хюлкенберг затвърждава бъдещето си с Ауди във Формула 1

Нико Хюлкенберг затвърждава бъдещето си с Ауди във Формула 1

16 Юли, 2026 19:51 292 0

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Германският ас остава част от амбициозния проект на Ауди и през следващия сезон

Нико Хюлкенберг затвърждава бъдещето си с Ауди във Формула 1 - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки вихъра от слухове и догадки, които обикалят падока на Формула 1, Нико Хюлкенберг категорично потвърди, че ще продължи да защитава цветовете на Ауди и през следващата година. Германският пилот, който се присъедини към отбора заедно с младия талант Габриел Бортолето в края на миналия сезон, демонстрира спокойствие и увереност относно бъдещето си.

В последните седмици медиите разпалено обсъждаха възможността Карлос Сайнс да напусне Уилямс и да се присъедини към Ауди, което породи въпроси относно мястото на Хюлкенберг в тима. Самият Нико обаче разсея всички съмнения, като подчерта, че договорът му с германския отбор е дългосрочен и няма никакви колебания относно позицията си.

„В отбора са изключително доволни от мен и от Габи. Това е само началото на нашето съвместно пътешествие. Нормално е да се появяват всякакви слухове по време на сезона, но за мен всичко е ясно“, сподели Хюлкенберг пред немските медии.

Макар че все още не е успял да се класира в топ 10 през този сезон, най-доброто постижение на Хюлкенберг до момента е 11-о място. Междувременно съотборникът му Бортолето вече има шест точки в актива си, което показва потенциала на отбора в дебютната му година под марката Ауди.


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