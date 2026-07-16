Нико Хюлкенберг затвърждава бъдещето си с Ауди във Формула 1

Въпреки вихъра от слухове и догадки, които обикалят падока на Формула 1, Нико Хюлкенберг категорично потвърди, че ще продължи да защитава цветовете на Ауди и през следващата година. Германският пилот, който се присъедини към отбора заедно с младия талант Габриел Бортолето в края на миналия сезон, демонстрира спокойствие и увереност относно бъдещето си.

В последните седмици медиите разпалено обсъждаха възможността Карлос Сайнс да напусне Уилямс и да се присъедини към Ауди, което породи въпроси относно мястото на Хюлкенберг в тима. Самият Нико обаче разсея всички съмнения, като подчерта, че договорът му с германския отбор е дългосрочен и няма никакви колебания относно позицията си.

„В отбора са изключително доволни от мен и от Габи. Това е само началото на нашето съвместно пътешествие. Нормално е да се появяват всякакви слухове по време на сезона, но за мен всичко е ясно“, сподели Хюлкенберг пред немските медии.

Макар че все още не е успял да се класира в топ 10 през този сезон, най-доброто постижение на Хюлкенберг до момента е 11-о място. Междувременно съотборникът му Бортолето вече има шест точки в актива си, което показва потенциала на отбора в дебютната му година под марката Ауди.