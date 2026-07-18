Андрес Иниеста: „Да се опиташ да неутрализираш Меси е като да се бориш с вятъра"

Часове преди дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол през 2026 г., испанската икона Андрес Иниеста сподели своите размисли за предстоящия сблъсък между Испания и Аржентина. В интервю за Goal, бившият плеймейкър на „Барселона“ и световен шампион от 2010 г. не скри възхищението си от Лионел Меси – човекът, който неведнъж е променял хода на историята на терена.

„Да се опиташ да неутрализираш Меси е като да се бориш с вятъра – просто невъзможно“, категоричен е Иниеста. По думите му, истинското предизвикателство пред „Ла Роха“ не е да ограничат аржентинския магьосник, а да намерят начин да нанесат удар на съперника чрез собствената си игра. „Ключът е в това Испания да създава положения и да ги реализира, когато се открият възможности. Меси е феномен – думите са безсилни да опишат неговата решителност и страст. Единственото, което мога да направя, е да му сваля шапка“, признава с уважение Иниеста.

Легендарният полузащитник подчертава, че страхът няма място на финала. „Не можеш да излезеш на терена с колебание в сърцето. Испанските национали трябва да демонстрират увереност и да вярват в собствените си сили. Всеки играч знае ролята си и трябва да излъчва спокойствие и контрол, независимо от позицията си“, допълва той.

Сблъсъкът между Испания и Аржентина ще се състои на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, САЩ.