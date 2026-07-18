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Андрес Иниеста: „Да се опиташ да неутрализираш Меси е като да се бориш с вятъра"

Андрес Иниеста: „Да се опиташ да неутрализираш Меси е като да се бориш с вятъра"

18 Юли, 2026 20:35 507 3

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Легендата на „Ла Роха“ вярва, че финалът срещу Аржентина ще се реши от смелостта и ефективността на испанците

Андрес Иниеста: „Да се опиташ да неутрализираш Меси е като да се бориш с вятъра" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Часове преди дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол през 2026 г., испанската икона Андрес Иниеста сподели своите размисли за предстоящия сблъсък между Испания и Аржентина. В интервю за Goal, бившият плеймейкър на „Барселона“ и световен шампион от 2010 г. не скри възхищението си от Лионел Меси – човекът, който неведнъж е променял хода на историята на терена.

„Да се опиташ да неутрализираш Меси е като да се бориш с вятъра – просто невъзможно“, категоричен е Иниеста. По думите му, истинското предизвикателство пред „Ла Роха“ не е да ограничат аржентинския магьосник, а да намерят начин да нанесат удар на съперника чрез собствената си игра. „Ключът е в това Испания да създава положения и да ги реализира, когато се открият възможности. Меси е феномен – думите са безсилни да опишат неговата решителност и страст. Единственото, което мога да направя, е да му сваля шапка“, признава с уважение Иниеста.

Легендарният полузащитник подчертава, че страхът няма място на финала. „Не можеш да излезеш на терена с колебание в сърцето. Испанските национали трябва да демонстрират увереност и да вярват в собствените си сили. Всеки играч знае ролята си и трябва да излъчва спокойствие и контрол, независимо от позицията си“, допълва той.

Сблъсъкът между Испания и Аржентина ще се състои на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, САЩ.


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  • 1 Факт

    3 1 Отговор
    Хюмнесито приключи

    20:39 18.07.2026

  • 2 РЕалисто

    2 1 Отговор
    тоз луд ли е ? или нещо е шмръкнал .........

    21:04 18.07.2026

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Катъра Меси първо гледа да те ритне, а след това каквото му дойде.

    21:23 18.07.2026

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