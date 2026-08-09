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Спортът по ТВ в неделя (9 август)

Спортът по ТВ в неделя (9 август)

9 Август, 2026 09:57 791 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (9 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.30 Снукър: Чайна оупън - Евроспорт 1

12.00 Плажен волейбол: турнир в Смолян - Ринг тв

13.05 Мото 2: Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2

14.25 Колоездене: Обиколка на Полша, мъже - Евроспорт 2

14.30 Футбол: Нюрнберг – Динамо Дрезден - Диема спорт

14.30 Футбол: Енерги Котбус – Хановер - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Санкт Паули – Гройтер Фюрт - Диема спорт 3

15.00 Мото GP: Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2

16.00 Футбол: Арсенал – Борусия Дортмунд - МАХ Спорт 3

16.30 Мото 3: Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2

16.45 Колоездене: Тур дьо Франс, жени - Европорт 1

18.00 Футбол: Мансфийлд – Шефийлд Юнайтед - Диема спорт 2

19.00 Футбол: Черно море – Лудогорец - Диема спорт

19.30 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт 1

20.00 Голф: PGA тур, Уиндaм чемпиъншип - Евроспорт 2

21.15 Футбол: Септември София – ЦСКА - Диема спорт

22.30 Наскар: състезание в Айова - МАХ Спорт 2


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