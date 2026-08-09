Винисиус Жуниор – сърцето на новия Реал Мадрид под ръководството на Моуриньо

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е категоричен – Винисиус Жуниор ще бъде централната фигура в неговия амбициозен проект за възраждане на клуба. Според авторитетното издание As, 63-годишният португалец е изиграл ключова роля в удължаването на договора на 26-годишния бразилски ас, като е демонстрирал пълно доверие и подкрепа към него.

Още по време на Световното първенство Моуриньо и Винисиус са изградили отлична комуникация и взаимно разбирателство. Именно това усещане за значимост и принадлежност е било решаващо за бразилеца, който се нуждае от увереност и признание, за да разгърне пълния си потенциал. Моуриньо не само му е дал тази увереност, но и ясно е показал, че ще гради отбора около неговите качества.

Винисиус е футболист, способен сам да преобръща развоя на мачовете със своята експлозивност и нестихваща офанзивна енергия. Именно тези качества са безценни за Моуриньо, който вижда в него не просто крило, а истински лидер на терена. Португалецът е решен да върне най-добрата версия на Винисиус – онази, която през 2024 година бе на крачка от спечелването на „Златната топка“.

Една от големите задачи пред Моуриньо е да изгради хармония между Винисиус и другата мегазвезда на Реал – Килиан Мбапе. Треньорът иска двамата да действат като единен механизъм, а не като отделни индивидуалности.

С Винисиус Жуниор като основен стълб и вдъхновител, Жозе Моуриньо планира да върне Реал Мадрид на върха на европейския футбол.