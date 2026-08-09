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Винисиус Жуниор – сърцето на новия Реал Мадрид под ръководството на Моуриньо

Винисиус Жуниор – сърцето на новия Реал Мадрид под ръководството на Моуриньо

9 Август, 2026 08:41 844 1

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Португалският стратег вижда бразилската звезда като основен двигател на бъдещите успехи

Винисиус Жуниор – сърцето на новия Реал Мадрид под ръководството на Моуриньо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е категоричен – Винисиус Жуниор ще бъде централната фигура в неговия амбициозен проект за възраждане на клуба. Според авторитетното издание As, 63-годишният португалец е изиграл ключова роля в удължаването на договора на 26-годишния бразилски ас, като е демонстрирал пълно доверие и подкрепа към него.

Още по време на Световното първенство Моуриньо и Винисиус са изградили отлична комуникация и взаимно разбирателство. Именно това усещане за значимост и принадлежност е било решаващо за бразилеца, който се нуждае от увереност и признание, за да разгърне пълния си потенциал. Моуриньо не само му е дал тази увереност, но и ясно е показал, че ще гради отбора около неговите качества.

Винисиус е футболист, способен сам да преобръща развоя на мачовете със своята експлозивност и нестихваща офанзивна енергия. Именно тези качества са безценни за Моуриньо, който вижда в него не просто крило, а истински лидер на терена. Португалецът е решен да върне най-добрата версия на Винисиус – онази, която през 2024 година бе на крачка от спечелването на „Златната топка“.

Една от големите задачи пред Моуриньо е да изгради хармония между Винисиус и другата мегазвезда на Реал – Килиан Мбапе. Треньорът иска двамата да действат като единен механизъм, а не като отделни индивидуалности.

С Винисиус Жуниор като основен стълб и вдъхновител, Жозе Моуриньо планира да върне Реал Мадрид на върха на европейския футбол.


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  • 1 Флорентино Перес

    1 1 Отговор
    До Коледа и Моу е изгонен. От последните 6 отбира от 5 е уволнен. А Виниций е ракът на отбора. Докато Тито Фло е президент нищо добро не очаква Реал. И тая година без нищо трета поред.

    08:54 09.08.2026

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