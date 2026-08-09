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Лоренцо Пелегрини направи жест и преподписа с Рома

Лоренцо Пелегрини направи жест и преподписа с Рома

9 Август, 2026 09:10 567 0

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Капитанът на "римските вълци" намалява заплатата си, за да остане на "Олимпико"

Лоренцо Пелегрини направи жест и преподписа с Рома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоренцо Пелегрини, един от най-емблематичните футболисти на Рома, демонстрира за пореден път своята преданост към клуба. Италианският национал официално удължи договора си с "джалоросите" до края на следващия сезон, с което сложи край на всякакви спекулации относно бъдещето си. Новината бе потвърдена от ръководството на римския гранд.

Впечатляващ жест на лоялност направи 30-годишният халф, като прие значително по-ниска заплата. Ако през изминалата кампания Пелегрини е получавал около 5 милиона евро с всички бонуси, то сега ще се задоволи с почти двойно по-малка сума – приблизително 2.5 милиона евро. Това решение подчертава неговата отдаденост и желание да бъде част от бъдещето на Рома, независимо от финансовите условия.

Лоренцо Пелегрини е истински продукт на школата на Рома. Още през сезон 2014/2015 той дебютира за първия отбор, а след кратък престой в Сасуоло, през 2017 година се завръща на "Олимпико". Оттогава насам Пелегрини се превърна в неизменна част от състава и любимец на тифозите, които го възприемат като символ на клубната идентичност.

С новия договор Лоренцо Пелегрини ще продължи да води "римските вълци" напред, вдъхновявайки съотборниците си с пример и характер. Решението му да остане, въпреки финансовите жертви, изпраща силно послание за сплотеност и амбиция в клуба.



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