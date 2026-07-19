Спортът по ТВ в неделя (19 юли)

10.40 Лека атлетика: Eвропейско първенство под 18г - БНТ 3
11.00 Рали: Световен шампионат, Естония - МАХ Спорт 2
11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
11.00 Формула 2: Гран при на Белгия - Диема спорт 3
12.30 Тенис: турнир в Гщаад - МАХ Спорт 3
12.45 Автомобилизъм: Порше Суперкъп - Диема спорт 3
15.00 Тенис: турнир в Бощад - МАХ Спорт 1
15.00 Рали: Световен шампионат, Естония - МАХ Спорт 2
16.00 Формула 1: Гран при на Белгия - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Ботев Враца – Черно море - Диема спорт
21.00 Волейбол: Сърбия – Словения - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Испания – Аржентина, финал - БНТ 1
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