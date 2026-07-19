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Спортът по ТВ в неделя (19 юли)

19 Юли, 2026 10:11 548 0

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  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (19 юли) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.40 Лека атлетика: Eвропейско първенство под 18г - БНТ 3

11.00 Рали: Световен шампионат, Естония - МАХ Спорт 2

11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

11.00 Формула 2: Гран при на Белгия - Диема спорт 3

12.30 Тенис: турнир в Гщаад - МАХ Спорт 3

12.45 Автомобилизъм: Порше Суперкъп - Диема спорт 3

15.00 Тенис: турнир в Бощад - МАХ Спорт 1

15.00 Рали: Световен шампионат, Естония - МАХ Спорт 2

16.00 Формула 1: Гран при на Белгия - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Ботев Враца – Черно море - Диема спорт

21.00 Волейбол: Сърбия – Словения - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Испания – Аржентина, финал - БНТ 1


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