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Ботев Враца и Черно море откриват сезона с интригуващ дуел

Ботев Враца и Черно море откриват сезона с интригуващ дуел

19 Юли, 2026 13:34 628 5

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  • футбол

Два амбициозни отбора се изправят един срещу друг на старта на efbet Лига

Ботев Враца и Черно море откриват сезона с интригуващ дуел - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес от 19:30 часа стадион „Христо Ботев“ във Враца ще бъде арена на първия сблъсък за сезона между местния Ботев и гостуващия Черно море. Началото на efbet Лига обещава да бъде повече от вълнуващо, а феновете ще могат да проследят всяка минута на живо по Диема спорт.

След като миналата кампания врачани си осигуриха спокойствие далеч преди финалния сигнал, сега възпитаниците на Тодор Симов гледат напред с още по-големи амбиции. Макар лятната селекция да не беше мащабна, в отбора вече личат имената на Преслав Боруков, Самуил Мечев и Абдула Кичуков, а Сейни Санянг остава под наем. За съжаление, Симов няма да може да разчита на наказаните Антоан Стоянов и Владислав Найденов, както и на контузения Хосе Гайегос.

Варненският тим също влиза в новия сезон с обновен състав и под ръководството на опитния Илиан Илиев, който наскоро преподписа договора си. „Моряците“ се подсилиха с цели осем нови футболисти, сред които Александър Колев, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев и Мигел Барандаш. Въпреки това, Идрис Бунаас все още не е картотекиран и ще пропусне срещата, а Хорхе Падийя, Селсо Сидни и Асен Дончев също остават извън групата.

Главният съдия Георги Кабаков ще има задачата да ръководи този оспорван двубой, в който и двата отбора ще търсят летящ старт на шампионата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Ужас! Тоя Ковачев е много зле! Ужас!

    14:20 19.07.2026

  • 3 Тъмно син фен

    0 0 Отговор
    Как откриват сезона ,като вчера се играха две срещи

    14:56 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ковачев, ти си роден фашист бе! Как може да триеш коментар, който сочи грешката ти, а все пак да не я поправяш? Не се открива днес сезона, калъф ограничен!!

    16:16 19.07.2026

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