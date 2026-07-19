Еманюел Макрон с емоционална благодарност към Дидие Дешан

Френският държавен глава Еманюел Макрон изрази дълбоката си признателност към Дидие Дешан, след като националният селекционер на Франция изведе отбора си за последен път в малкия финал на Световното първенство по футбол 2026, завършил с драматично поражение 4:6. Вълнуващото послание на президента бе публикувано в социалната мрежа Х, където той отдаде заслужена почит на човека, оставил незаличима следа в историята на френския футбол.

Още преди последния двубой на Дешан начело на „Les Bleus“, Макрон сподели специално видео, събрало най-запомнящите се мигове от дългата и славна кариера на Дидие Дешан – както като футболист, така и като треньор. В клипа оживяват спомени от почти четири десетилетия, през които Франция два пъти се изкачи на световния футболен връх, а Дешан бе неизменна част от тези триумфи.

В своето послание Макрон не скри възхищението си: „Тази вечер се затваря една глава от френския футбол. Благодаря ти, Дидие Дешан, за легендарните победи, за бурните емоции и за това, че през всички тези години носеше „сините“ на гърба си и караше Франция да трепти от гордост. 40 години – това е поколението Дешан!“

С емоционалните си думи президентът подчерта значението на Дешан за националния отбор и за цялата страна.

Une page de l’histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. Quatorze années : la génération Deschamps. pic.twitter.com/9IiJIa5khU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2026