Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Еманюел Макрон с емоционална благодарност към Дидие Дешан

Еманюел Макрон с емоционална благодарност към Дидие Дешан

19 Юли, 2026 15:03 663 7

  • дидие дешан-
  • еманюел макрон-
  • френски национален отбор-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • благодарност-
  • поколението дешан-
  • легенда-
  • франция

Президентът на Франция отдаде почит на легендарния треньор след последния му мач начело на „петлите“

Еманюел Макрон с емоционална благодарност към Дидие Дешан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският държавен глава Еманюел Макрон изрази дълбоката си признателност към Дидие Дешан, след като националният селекционер на Франция изведе отбора си за последен път в малкия финал на Световното първенство по футбол 2026, завършил с драматично поражение 4:6. Вълнуващото послание на президента бе публикувано в социалната мрежа Х, където той отдаде заслужена почит на човека, оставил незаличима следа в историята на френския футбол.

Още преди последния двубой на Дешан начело на „Les Bleus“, Макрон сподели специално видео, събрало най-запомнящите се мигове от дългата и славна кариера на Дидие Дешан – както като футболист, така и като треньор. В клипа оживяват спомени от почти четири десетилетия, през които Франция два пъти се изкачи на световния футболен връх, а Дешан бе неизменна част от тези триумфи.

В своето послание Макрон не скри възхищението си: „Тази вечер се затваря една глава от френския футбол. Благодаря ти, Дидие Дешан, за легендарните победи, за бурните емоции и за това, че през всички тези години носеше „сините“ на гърба си и караше Франция да трепти от гордост. 40 години – това е поколението Дешан!“

С емоционалните си думи президентът подчерта значението на Дешан за националния отбор и за цялата страна.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 1 Отговор
    Има да му държи на Дешан...а то не му и остава много, де.

    15:09 19.07.2026

  • 2 жик так

    11 0 Отговор
    В тоя мач английските сигани , набиха френските сигани ..

    15:09 19.07.2026

  • 3 Манчестър от Солипиново

    11 0 Отговор
    Сякаш играха Сенегал и Буркина Фасо.

    15:10 19.07.2026

  • 4 На африканският

    7 0 Отговор
    Финал Сенегал Мароко имаше повече бели !

    15:41 19.07.2026

  • 5 за загубилия африкански отбор от англия

    4 0 Отговор
    Макарон изрази дълбоката си признателност към Дедовия

    15:46 19.07.2026

  • 6 Колко

    3 0 Отговор
    Един петел и 17 черни кокошки

    15:58 19.07.2026

  • 7 Един

    2 0 Отговор
    " искрен и щастлив" президент, без очила

    16:00 19.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове