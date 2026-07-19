Арсен Венгер разкрива: Ще останат ли паузите за вода на Световното първенство?

В последните дни Световното първенство по футбол не спира да вълнува феновете не само с драматични двубои, но и с една неочаквана тема – паузите за вода. Арсен Венгер, емблематичният френски треньор и настоящ ръководител на отдела за глобално развитие във ФИФА, внесе яснота по въпроса, който разбуни духовете сред зрителите и експертите.

„Разбирам напълно, че много хора не одобряват тези прекъсвания“, сподели Венгер в откровено интервю. Той подчерта, че ФИФА ще направи детайлен анализ на влиянието на паузите за хидратация след края на шампионата. По думите му, тези кратки почивки не са оказали решаващо въздействие върху развоя на срещите, но в определени мачове са били абсолютно наложителни.

Любопитен детайл е, че паузите бяха въведени във всеки двубой, независимо дали се играе на открит или закрит стадион.

„В началото на турнира взехме решение да има паузи във всеки мач, за да осигурим равнопоставеност“, обясни Венгер. Въпреки това, част от феновете и специалистите останаха скептични, особено при срещите на закрито, където условията не предполагат екстремна жега.

Все още не е ясно дали паузите за вода ще се превърнат в постоянна практика на големите футболни форуми. „Окончателното решение предстои. Когато го вземем, всички ще научат своевременно“, увери Арсен Венгер.