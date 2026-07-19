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Арсен Венгер разкрива: Ще останат ли паузите за вода на Световното първенство?

Арсен Венгер разкрива: Ще останат ли паузите за вода на Световното първенство?

19 Юли, 2026 16:27 759 7

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Футболната общност разделена за кратките прекъсвания по време на мачовете – ФИФА обещава задълбочен анализ

Арсен Венгер разкрива: Ще останат ли паузите за вода на Световното първенство? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни Световното първенство по футбол не спира да вълнува феновете не само с драматични двубои, но и с една неочаквана тема – паузите за вода. Арсен Венгер, емблематичният френски треньор и настоящ ръководител на отдела за глобално развитие във ФИФА, внесе яснота по въпроса, който разбуни духовете сред зрителите и експертите.

„Разбирам напълно, че много хора не одобряват тези прекъсвания“, сподели Венгер в откровено интервю. Той подчерта, че ФИФА ще направи детайлен анализ на влиянието на паузите за хидратация след края на шампионата. По думите му, тези кратки почивки не са оказали решаващо въздействие върху развоя на срещите, но в определени мачове са били абсолютно наложителни.

Любопитен детайл е, че паузите бяха въведени във всеки двубой, независимо дали се играе на открит или закрит стадион.

„В началото на турнира взехме решение да има паузи във всеки мач, за да осигурим равнопоставеност“, обясни Венгер. Въпреки това, част от феновете и специалистите останаха скептични, особено при срещите на закрито, където условията не предполагат екстремна жега.

Все още не е ясно дали паузите за вода ще се превърнат в постоянна практика на големите футболни форуми. „Окончателното решение предстои. Когато го вземем, всички ще научат своевременно“, увери Арсен Венгер.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всъщност

    11 1 Отговор
    Паузите за реклами! Наричайте нещата с правилните имена!

    16:34 19.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    5 1 Отговор
    Освен за вода, сметам, да требва да има и за кенеф паузи. И за некой фас или помпа. А и они не са от железо ритнитопковците, требва и да едът. Полвин час примерно, за да едът. И най-много час и половина за спане. Кат е гарга, барем да е рошава.

    Коментиран от #5

    16:52 19.07.2026

  • 3 пиещ вода

    1 2 Отговор
    е па щом пия вода на често,че ходя да вадя анакондата да подишва чист въздух...ако не х пия вода няма да ходя да вадя анакондата да показвам,елементарно е...егасиии екзмпляритееееее от всяко действие правят интрига...типично за простоватите селИнджъри...къде моля висе тези прости селяни били кореняци...:)))))))))

    17:02 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дупничанин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Пропущил си времето да ударат по една на гаджетата. Те тогава верно че е рошава гаргата.

    17:18 19.07.2026

  • 6 Пауза за пиене

    4 0 Отговор
    През зимата могат да правят паузи за пиене на чай с бренди или да ударят по една тъмна бира.

    17:26 19.07.2026

  • 7 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Рекламните паузи са американски. Има ги в американския футбол, но там и треньорът може да иска прекъсвания, а и след всяко сборичкване, когато всички са един върху друг, пак прекъсват. И през всичките прекъсвания се излъчват реклами. Ако не си американец, рекламите са много по-интересни от мача.

    17:34 19.07.2026

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