Адриен Рабио с остри думи към съотборниците си след катастрофалната загуба на Франция от Англия

Френският национален отбор по футбол преживя истински кошмар в двубоя за третото място на Световното първенство, след като отстъпи с 4:6 на Англия. Тежката загуба разтърси не само феновете, но и самите играчи, а най-остър в изказванията си бе полузащитникът Адриен Рабио.
След последния съдийски сигнал, Рабио не скри разочарованието си от представянето на „петлите“, особено през първата част на срещата, когато Франция изоставаше с шокиращото 0:4. „Това, което видях на терена, беше неузнаваемо. Някои от съотборниците ми показаха поведение, което не съм виждал никога досега. Беше срамно и крайно разочароващо, защото това бе последният ни шанс да оставим добро впечатление на турнира“, заяви халфът на Милан.
Рабио подчерта, че след драматичната загуба от Испания в полуфиналите, отборът е трябвало да покаже характер и да се бори докрай. „Не можехме да си позволим да се предадем по този начин. На почивката говорихме открито и се разбрахме, че трябва да излезем с гордо вдигнати глави. Второто полувреме беше далеч по-добро, но щетите вече бяха нанесени“, допълни той.
Въпреки горчивия край, Рабио не пропусна да похвали треньора Ги Стефан и неговите помощници за усилията и отдадеността им през целия турнир. „Те върнаха отбора на върха и заслужават уважение. Жалко, че не успяхме да изпратим треньора с победа, но това не променя огромния му принос към френския футбол“, каза още Рабио.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Василеску
17:08 19.07.2026
2 срамно си беше
Този не е бил в договорката. Тя май си мина по други линии:
Ето ви предположение
Сака с харизан хеттрик
Мбапе с харизана златна топка.
Играта се нормализира малко едва след като махнаха част от титулярите, които иначе са резерви.
Тези хора повече национален отбор не бива да виждат.
17:12 19.07.2026
3 Лопата Орешник
18:11 19.07.2026