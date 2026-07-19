Адриен Рабио с остри думи към съотборниците си след катастрофалната загуба на Франция от Англия

Френският национален отбор по футбол преживя истински кошмар в двубоя за третото място на Световното първенство, след като отстъпи с 4:6 на Англия. Тежката загуба разтърси не само феновете, но и самите играчи, а най-остър в изказванията си бе полузащитникът Адриен Рабио.

След последния съдийски сигнал, Рабио не скри разочарованието си от представянето на „петлите“, особено през първата част на срещата, когато Франция изоставаше с шокиращото 0:4. „Това, което видях на терена, беше неузнаваемо. Някои от съотборниците ми показаха поведение, което не съм виждал никога досега. Беше срамно и крайно разочароващо, защото това бе последният ни шанс да оставим добро впечатление на турнира“, заяви халфът на Милан.

Рабио подчерта, че след драматичната загуба от Испания в полуфиналите, отборът е трябвало да покаже характер и да се бори докрай. „Не можехме да си позволим да се предадем по този начин. На почивката говорихме открито и се разбрахме, че трябва да излезем с гордо вдигнати глави. Второто полувреме беше далеч по-добро, но щетите вече бяха нанесени“, допълни той.

Въпреки горчивия край, Рабио не пропусна да похвали треньора Ги Стефан и неговите помощници за усилията и отдадеността им през целия турнир. „Те върнаха отбора на върха и заслужават уважение. Жалко, че не успяхме да изпратим треньора с победа, но това не променя огромния му принос към френския футбол“, каза още Рабио.