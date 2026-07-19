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Адриен Рабио с остри думи към съотборниците си след катастрофалната загуба на Франция от Англия

Адриен Рабио с остри думи към съотборниците си след катастрофалната загуба на Франция от Англия

19 Юли, 2026 16:57 1 039 3

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  • треньор

Френският полузащитник не спести критики след поражението в битката за бронза на Световното първенство

Адриен Рабио с остри думи към съотборниците си след катастрофалната загуба на Франция от Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският национален отбор по футбол преживя истински кошмар в двубоя за третото място на Световното първенство, след като отстъпи с 4:6 на Англия. Тежката загуба разтърси не само феновете, но и самите играчи, а най-остър в изказванията си бе полузащитникът Адриен Рабио.

След последния съдийски сигнал, Рабио не скри разочарованието си от представянето на „петлите“, особено през първата част на срещата, когато Франция изоставаше с шокиращото 0:4. „Това, което видях на терена, беше неузнаваемо. Някои от съотборниците ми показаха поведение, което не съм виждал никога досега. Беше срамно и крайно разочароващо, защото това бе последният ни шанс да оставим добро впечатление на турнира“, заяви халфът на Милан.

Рабио подчерта, че след драматичната загуба от Испания в полуфиналите, отборът е трябвало да покаже характер и да се бори докрай. „Не можехме да си позволим да се предадем по този начин. На почивката говорихме открито и се разбрахме, че трябва да излезем с гордо вдигнати глави. Второто полувреме беше далеч по-добро, но щетите вече бяха нанесени“, допълни той.

Въпреки горчивия край, Рабио не пропусна да похвали треньора Ги Стефан и неговите помощници за усилията и отдадеността им през целия турнир. „Те върнаха отбора на върха и заслужават уважение. Жалко, че не успяхме да изпратим треньора с победа, но това не променя огромния му принос към френския футбол“, каза още Рабио.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василеску

    3 0 Отговор
    Ги де Мопасан, не Стефан

    17:08 19.07.2026

  • 2 срамно си беше

    5 0 Отговор
    То такъв цирк.
    Този не е бил в договорката. Тя май си мина по други линии:
    Ето ви предположение
    Сака с харизан хеттрик
    Мбапе с харизана златна топка.
    Играта се нормализира малко едва след като махнаха част от титулярите, които иначе са резерви.

    Тези хора повече национален отбор не бива да виждат.

    17:12 19.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Аве ква катастрофална загуба, неможач? Да паднеш с 4 на 6 е много по малко катастрофално от колкото с 0 на 1 или 1 на 2 , защото при 4 на 6 противникът е отбелязал само 50 процента повече голове от теб , а при 1 на 2 е отбелязал 100 процента повече голове! Тоест да паднеш с 1 на 2 е със 100 процента по катастрофално!! Всъщност катастрофално е единствено неумението ти да боравиш с родният език! Загубата бе драматична , защото имаше шанс за обрат! Епична, защото подобна битка граничи с филмов сценарий и може да се доближи до епос! Емблематична , защото е най резултатна на световно първенство в битка за 3то място, но катастрофална не е ! Катастрофално е както казах само неумението ти да боравиш с майчиния си език!

    18:11 19.07.2026

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