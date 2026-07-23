Реал Мадрид изненада феновете с нов тъмнозелен екип

С наближаването на старта на Ла Лига, Реал Мадрид разкри официално своя резервен екип за предстоящата кампания. След като основният бял екип с розови ивици и зелени рекламни елементи вече беше представен, сега "Белия балет" заложи на смела и стилна алтернатива – тъмнозелена фланелка, която веднага прикова вниманието на феновете и модните критици.

Новият екип на мадридчани е изработен в дълбок тъмнозелен нюанс, допълнен от елегантни мръснобели детайли. Този избор не е случаен – цветовата комбинация отдава почит на спонсора на клуба, като същевременно преплита класиката с модерното. Фланелката се отличава с фин геометричен мотив, в който са вплетени инициалите на Реал Мадрид, а яката е решена в съвременен стил с контрастен кант. Логото на Адидас с емблематичната детелина подчертава връзката между спортните иновации и градската футболна култура.

Новият резервен екип вече е наличен за поръчка както в официалния онлайн магазин на Реал Мадрид, така и на сайта на Адидас. Базовата версия за възрастни се предлага на цена от 100 евро, като се очаква интересът към нея да бъде огромен сред привържениците на клуба по цял свят.

Не само полевите играчи ще се радват на нова визия. Вратарите на Реал Мадрид ще излязат на терена със светлосини фланелки, акцентирани с по-тъмни ръкави и странични панели, а характерните три ивици на Адидас са в неоновожълт цвят – комбинация, която със сигурност ще се откроява на зеления терен.