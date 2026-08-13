Васил Терзиев за "Евровизия": Ще подкрепим домакинството

Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на Столична община Васил Терзиев във "Фейсбук", след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в морския град.
"Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", допълва той.
"Благодарим на всички хора, които работиха и подкрепиха нашата кандидатура. Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г. Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, DARA / Darina Yotova, за тази привилегия!", добавя Терзиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:22 13.08.2026
2 Мда
12:23 13.08.2026
3 Моля!
Коментиран от #10, #13
12:24 13.08.2026
4 Последния Софиянец
12:24 13.08.2026
5 Гербер
12:24 13.08.2026
6 Делю Хайдутин
12:25 13.08.2026
7 СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ЕВРОВИЗИЯ
Друго положително на тази територия не се случва.
12:26 13.08.2026
8 Красимир Петров
12:26 13.08.2026
9 Хората от Евровизия
12:28 13.08.2026
10 Ами ! и и и !
До коментар #3 от "Моля!":Коментарите !
Бяха Вече Направени !
За какво Да се Занимаваме ?
С Помията !
Повече!
12:28 13.08.2026
11 Василев
Слепи ли сте в общината, та не виждате състоянието на основните улици за чуждите туристи?
12:32 13.08.2026
12 Прогресивно ми е ще повърна
Или пък отмащават защото в София Радев имаше най-нисък резултат ?
Коментиран от #16
12:33 13.08.2026
13 Тази
До коментар #3 от "Моля!":телевизия може би ти е любима. Най-вероятно си от простата интелигенция.
12:33 13.08.2026
14 Георги
12:34 13.08.2026
15 Потресен
12:34 13.08.2026
16 Георги
До коментар #12 от "Прогресивно ми е ще повърна":евровизия са хора на чичо румен? това е новина.
12:36 13.08.2026
17 ЕСТЕСТВЕНО
12:37 13.08.2026
18 Розовото пони
12:47 13.08.2026
19 супер
12:54 13.08.2026