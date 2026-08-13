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Васил Терзиев за "Евровизия": Ще подкрепим домакинството

Васил Терзиев за "Евровизия": Ще подкрепим домакинството

13 Август, 2026 12:22 596 19

  • васил терзиев-
  • домакинство-
  • евровизия

Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко

Васил Терзиев за "Евровизия": Ще подкрепим домакинството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на Столична община Васил Терзиев във "Фейсбук", след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в морския град.

"Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Нашият град има какво да покаже и вярвам, че много от посетителите ще го открият по време на престоя си у нас. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи!", допълва той.

"Благодарим на всички хора, които работиха и подкрепиха нашата кандидатура. Ще използваме части от нея, за да превърнем столицата в част от преживяването за гостите на България през 2027 г. Пожелавам успех на Бургас и очаквам с нетърпение Евровизия 2027! Благодарим ти, DARA / Darina Yotova, за тази привилегия!", добавя Терзиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 1 Отговор
    Оставка, моментално!

    12:22 13.08.2026

  • 2 Мда

    16 2 Отговор
    звучен шамар за Шарлатаните и техния кмет хаха

    12:23 13.08.2026

  • 3 Моля!

    2 9 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия 🤫

    Коментиран от #10, #13

    12:24 13.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Трябва да подаде оставка след този провал

    12:24 13.08.2026

  • 5 Гербер

    15 0 Отговор
    От ЕБУ са казали, че София прилича на бунище и за това са избрали Бургас !!

    12:24 13.08.2026

  • 6 Делю Хайдутин

    13 0 Отговор
    Ами тя комисията има обоняние за разлика от Терзиев.В жегите боклука вони ужасно

    12:25 13.08.2026

  • 7 СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ЕВРОВИЗИЯ

    7 4 Отговор
    Е единствената положителна новина.
    Друго положително на тази територия не се случва.

    12:26 13.08.2026

  • 8 Красимир Петров

    15 2 Отговор
    Най-некадърният кмет в историята на София

    12:26 13.08.2026

  • 9 Хората от Евровизия

    9 5 Отговор
    видяха, че Софето е една постсъветска панелна кочина.

    12:28 13.08.2026

  • 10 Ами ! и и и !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Моля!":

    Коментарите !

    Бяха Вече Направени !

    За какво Да се Занимаваме ?

    С Помията !

    Повече!

    12:28 13.08.2026

  • 11 Василев

    5 0 Отговор
    Тези улици свързващи летището със страната са позор за всеки град. Каква Евровизия с такава мизерия.
    Слепи ли сте в общината, та не виждате състоянието на основните улици за чуждите туристи?

    12:32 13.08.2026

  • 12 Прогресивно ми е ще повърна

    2 7 Отговор
    Прогресивните предпочитат на гербав кмет да дадат Евровизия, само и само да не е на Терзиев!
    Или пък отмащават защото в София Радев имаше най-нисък резултат ?

    Коментиран от #16

    12:33 13.08.2026

  • 13 Тази

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Моля!":

    телевизия може би ти е любима. Най-вероятно си от простата интелигенция.

    12:33 13.08.2026

  • 14 Георги

    1 1 Отговор
    той ДСил педроханците подкрепи с 200000, та тея, като каквито и да се самоопределят, няма да подкрепи.

    12:34 13.08.2026

  • 15 Потресен

    9 0 Отговор
    Точно ДС-арското внуче е основен виновник за това. Можеше барем да почисти и да прибере боклука да не смърди покрай кофите. Като знаеше, че ще минават инспекторите на ЕБУ. Ама и това не направи. Хората са се потресли като са видели руините покрай Арената.

    12:34 13.08.2026

  • 16 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Прогресивно ми е ще повърна":

    евровизия са хора на чичо румен? това е новина.

    12:36 13.08.2026

  • 17 ЕСТЕСТВЕНО

    4 1 Отговор
    Подбрани членове на софийската LBGTQ+ общност и оцелели от петроханската педофилска гурпичка и ще подкрепят всеки изватеняк на Евровизия.

    12:37 13.08.2026

  • 18 Розовото пони

    1 0 Отговор
    Още един провал на комунето Васко

    12:47 13.08.2026

  • 19 супер

    1 1 Отговор
    всички под дъгата да ходят в бургас......

    12:54 13.08.2026

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