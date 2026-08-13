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ЦСКА с поглед към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА с поглед към плейофите в Лига Европа с едно наум

13 Август, 2026 08:29 750 5

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"Армейците" имат солиден аванс след първата среща преди седмица

ЦСКА с поглед към плейофите в Лига Европа с едно наум - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА и Макаби Тел Авив се изправят един срещу друг в мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 21:00 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер.

"Армейците" имат солиден аванс след първата среща преди седмица. Отборът на Христо Янев записа категоричен успех с 3:0 и сега трябва да довърши започнатото в Грузия. Столичани са само на крачка от това да си гарантират участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, но със сигурност трябва да имат едно наум за днешния сблъсък.

Домакините ще получат сериозна подкрепа от трибуните, където се очакват около 25 000 "червени" привърженици.

ЦСКА пренесе доброто си представяне и в родния шампионат. В неделя "армейците" разбиха с класическото 3:0 и Септември, а позитивното за тях е, че тримата нападатели - Леандро Годой, Йоанис Питас и Жоел Цварц, навлизат във все по-добра форма.

Под въпрос за мача остава Анжело Мартино, който напусна с травма преди четири дни.

В лагера на гостите голямата новина е свързана с нападателя Сайед Абу Фарки, за когото днешният мач ще бъде последен с жълтата фланелка преди да замине за САЩ, където ще подпише с Колорадо Рапидс. Звездата на тима Рой Ревиво, който остана в Израел и пропусна първия двубой, сега е заедно със своите съотборници и се очаква да стартира от първата минута. Другият футболист, спряган за трансфер - Тайрийз Асанте, също е в София и наставникът Кени Милър ще може да разчита на него.

Сигурен отсъстващ от състава на Макаби е Сагив Йехезкел, който страда от контузия в слабините.

Начало: 21:00 часа
Съдия: Даниел Шлагер
Стадион: "Васил Левски", София


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    иSSраел НЕ е е Европа, но играе в ЕВРОтурнири🤔
    Даже домакинските им мачове НЕ са в тяхната държава🤔
    Ивреи е розови бурки се подиграват с мюсюлманите, но това било културен пърформънс, а когато изритаха италианци от хотел заради техните свиNщини- били антисемитско😡❗

    Коментиран от #4

    08:52 13.08.2026

  • 2 Буфер

    2 2 Отговор
    Византийците на микренци по- добри от византийците на подуенци.

    09:03 13.08.2026

  • 3 Левски 1914

    3 3 Отговор
    Пустите армейци станали ТИРЕЙЦИ.

    09:25 13.08.2026

  • 4 Днес

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Макаби-тата ще са изцяло в розов екип, разпрани розови шорти, садрани розови тенески, и вдигнати високо розови чорапи.

    09:34 13.08.2026

  • 5 Дичо

    3 0 Отговор
    Успех армейци. Не мога да дойда на стадиона но съм с Вас пред телевизора.

    09:40 13.08.2026

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