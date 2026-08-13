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Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков

Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков

13 Август, 2026 12:21 1 828 24

  • антон станков-
  • министър на правосъдието-
  • вма

В периода 2001-2005 г. Станков бе министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и председател на Висшия съдебен съвет

Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на правосъдието Антон Станков е починал на 60-годишна възраст. Скръбната вест бе съобщена от един от учредителите на НДСВ и главен секретар на младежката организация - Борис Вардев.

Станков е починал след кратко боледуване във ВМА.

Антон Станков е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Средното си образование завършва в Политехническото училище "Васил Левски" в Шумен през 1983 г. След това завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Професионалният му път започва в Шумен, където от 1992 до 1994 г. работи като районен съдия в Шуменския районен съд.

В периода 2001-2005 г. Станков е министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и председател на Висшия съдебен съвет.

По-късно заема поста председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Бил е още член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет и на Политическия съвет на НДСВ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хотели

    19 0 Отговор
    Бустери яко

    12:24 13.08.2026

  • 2 Няма Да Е Лошо !

    31 6 Отговор
    Да Изпукат Всичките !

    Та Дано Съдебната Система !

    Стане Наистина Съдебна Система !

    Коментиран от #18

    12:25 13.08.2026

  • 3 Сила

    37 3 Отговор
    Един царедворец по малко ....
    "Тяхното величество " и то да го последва , той доведе Простака от Банкя и разориха България !!!

    12:25 13.08.2026

  • 4 коментар

    19 3 Отговор
    и пенсия не е хванал. ..

    нали баба з а й к а е жива и раздава акъл

    Коментиран от #16, #24

    12:26 13.08.2026

  • 5 Щерю

    8 1 Отговор
    Пенсията му ще получават чааветата в България! Справедливо! Голо на голо се кара и радва! Станко жицата!

    12:30 13.08.2026

  • 6 Хохо Бохо

    12 9 Отговор
    Супер. В ада ще му се радват

    12:30 13.08.2026

  • 7 Под такива статии

    26 6 Отговор
    си проличава в какво се е превърнало племето!

    Коментиран от #22

    12:35 13.08.2026

  • 8 Циник

    14 9 Отговор
    Не разбрах само каква е скръбната вест...

    12:35 13.08.2026

  • 9 Бог

    10 1 Отговор
    да го прости!

    Той е единственият !

    Коментиран от #21

    12:36 13.08.2026

  • 10 мешаше

    14 2 Отговор
    се из народа, но се навеждаше и на банкянския сатанист-измекяр и кръвопиец.........

    12:36 13.08.2026

  • 11 Изключително слаба статия

    4 0 Отговор
    Както винаги. Имм чувство че е до половината.

    12:39 13.08.2026

  • 12 Някой

    3 5 Отговор
    Дебелян, Бойко, Румен, Румен, Румен, Р. Овч, Мая, Таня...

    Що е Румен, все не става, примери Радев, Овчаров, Петков, Гечев ...

    12:43 13.08.2026

  • 13 процесор Грантаджиев

    6 0 Отговор
    Залагам на Пфайзер ефекта.

    12:45 13.08.2026

  • 14 Да не му помогнаха?

    5 0 Отговор
    Че у нас са майстори на този начин.

    12:46 13.08.2026

  • 15 Генерал

    4 1 Отговор
    Няма да ми липсва

    Коментиран от #20

    12:46 13.08.2026

  • 16 Осигуровките му

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "коментар":

    ще ги лапнат държавните хрантутници.

    12:47 13.08.2026

  • 17 На никой не му дреме

    9 2 Отговор
    Тези дето ни вкараха в ЕС и НАТО ни напускат. Не можаха да си се порадват на еврото.

    12:48 13.08.2026

  • 18 дедо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма Да Е Лошо !":

    бърза кариера.На 35 години министър на правосъдието което граничи с чудо.Само Людмила Живкова може да му съперничи.Не,че нещо,ама аз съм заварчик.Мен дали ще ме вземат във ВМА ако реша да умирам,а?Бил министър но днес е гражданин както всички.Май ВМА стана нещо като правителствена.Пак привилегии,пак за едни може,за други не.Звезди и прочути личности се обслужват от квартални поликлиники и районни болници.Е,това е пътя към омразата и ненавистта.

    12:48 13.08.2026

  • 19 Българин

    3 0 Отговор
    Вечна почит! ДПС никога няма да го забрави!

    12:49 13.08.2026

  • 20 разбира се

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Генерал":

    Преди да нападнете за пореден път "материала" си спомнете, че "рибата се вмирисва откъм главата".

    12:51 13.08.2026

  • 21 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бог":

    Който прощава ли?

    12:53 13.08.2026

  • 22 Радвайте се!

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Под такива статии":

    Вие имате големи заслуги за това. Освен това, всичките ви са записани.
    Този разбираше от правосъдие, дано сега успее да се оправдае там горе...

    12:57 13.08.2026

  • 23 Иван

    1 0 Отговор
    Т.е. на 35 години е назначен за министър ?Колко опит има един човек на 35 години?! На това се казва връзкар и то корумпиран.И какво взе на тръгване - един кат дрехи ?!

    12:59 13.08.2026

  • 24 стрина

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "коментар":

    Каква пенсия?та те го направиха министър още "юноша бледен".В детска възраст.За да подписва каквото му пробутат икаквото му наредят.

    13:06 13.08.2026

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