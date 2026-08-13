Почина бившият министър на правосъдието Антон Станков

Бившият министър на правосъдието Антон Станков е починал на 60-годишна възраст. Скръбната вест бе съобщена от един от учредителите на НДСВ и главен секретар на младежката организация - Борис Вардев.
Станков е починал след кратко боледуване във ВМА.
Антон Станков е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Средното си образование завършва в Политехническото училище "Васил Левски" в Шумен през 1983 г. След това завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Професионалният му път започва в Шумен, където от 1992 до 1994 г. работи като районен съдия в Шуменския районен съд.
В периода 2001-2005 г. Станков е министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и председател на Висшия съдебен съвет.
По-късно заема поста председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Бил е още член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет и на Политическия съвет на НДСВ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хотели
12:24 13.08.2026
2 Няма Да Е Лошо !
Та Дано Съдебната Система !
Стане Наистина Съдебна Система !
Коментиран от #18
12:25 13.08.2026
3 Сила
"Тяхното величество " и то да го последва , той доведе Простака от Банкя и разориха България !!!
12:25 13.08.2026
4 коментар
нали баба з а й к а е жива и раздава акъл
Коментиран от #16, #24
12:26 13.08.2026
5 Щерю
12:30 13.08.2026
6 Хохо Бохо
12:30 13.08.2026
7 Под такива статии
Коментиран от #22
12:35 13.08.2026
8 Циник
12:35 13.08.2026
9 Бог
Той е единственият !
Коментиран от #21
12:36 13.08.2026
10 мешаше
12:36 13.08.2026
11 Изключително слаба статия
12:39 13.08.2026
12 Някой
Що е Румен, все не става, примери Радев, Овчаров, Петков, Гечев ...
12:43 13.08.2026
13 процесор Грантаджиев
12:45 13.08.2026
14 Да не му помогнаха?
12:46 13.08.2026
15 Генерал
Коментиран от #20
12:46 13.08.2026
16 Осигуровките му
До коментар #4 от "коментар":ще ги лапнат държавните хрантутници.
12:47 13.08.2026
17 На никой не му дреме
12:48 13.08.2026
18 дедо
До коментар #2 от "Няма Да Е Лошо !":бърза кариера.На 35 години министър на правосъдието което граничи с чудо.Само Людмила Живкова може да му съперничи.Не,че нещо,ама аз съм заварчик.Мен дали ще ме вземат във ВМА ако реша да умирам,а?Бил министър но днес е гражданин както всички.Май ВМА стана нещо като правителствена.Пак привилегии,пак за едни може,за други не.Звезди и прочути личности се обслужват от квартални поликлиники и районни болници.Е,това е пътя към омразата и ненавистта.
12:48 13.08.2026
19 Българин
12:49 13.08.2026
20 разбира се
До коментар #15 от "Генерал":Преди да нападнете за пореден път "материала" си спомнете, че "рибата се вмирисва откъм главата".
12:51 13.08.2026
21 хмм
До коментар #9 от "Бог":Който прощава ли?
12:53 13.08.2026
22 Радвайте се!
До коментар #7 от "Под такива статии":Вие имате големи заслуги за това. Освен това, всичките ви са записани.
Този разбираше от правосъдие, дано сега успее да се оправдае там горе...
12:57 13.08.2026
23 Иван
12:59 13.08.2026
24 стрина
До коментар #4 от "коментар":Каква пенсия?та те го направиха министър още "юноша бледен".В детска възраст.За да подписва каквото му пробутат икаквото му наредят.
13:06 13.08.2026