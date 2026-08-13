100 години от рождението на Фидел Кастро: човекът, който промени Куба и света

На 13 август 2026 г. се навършват 100 години от рождението на Фидел Кастро – една от най-влиятелните, противоречиви и разпознаваеми политически фигури на XX век. Революционер за едни и диктатор за други, Кастро управлява Куба близо половин век и превърна малкия карибски остров в ключов участник в глобалното противопоставяне по време на Студената война.

Днес Куба отбелязва вековния юбилей от рождението му с официални церемонии и събития под мотото „100 години с Фидел“. В Хавана се провежда международният колоквиум „Фидел: наследство и бъдеще“, а възпоменателни прояви са организирани и в Сантяго де Куба, където се намира гробът му.

От син на земевладелец до революционер

Фидел Алехандро Кастро Рус е роден на 13 август 1926 г. в Биран, в тогавашната кубинска провинция Ориенте. Израства в сравнително заможно семейство и по-късно учи право в Университета на Хавана.

Още като студент се включва активно в политиката, а постепенно се превръща в един от най-яростните противници на режима на Фулхенсио Батиста.

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На 26 юли 1953 г. Кастро и негови последователи атакуват казармите „Монкада“ в Сантяго де Куба. Операцията завършва с провал и арест, но по-късно се превръща в символичната начална точка на Кубинската революция.

След освобождаването си Кастро заминава за Мексико, където организира нова революционна група. Именно там към него се присъединява аржентинският лекар Ернесто „Че“ Гевара.

Революцията, която промени Куба

През декември 1956 г. Кастро и неговите бойци се завръщат в Куба с яхтата „Гранма“. След години на партизанска война от планините Сиера Маестра революционерите постепенно увеличават подкрепата си.

На 1 януари 1959 г. Фулхенсио Батиста напуска страната, а силите на Кастро поемат контрола над Куба.

Самият Фидел Кастро е едва на 32 години.

Първоначално той представя революцията като движение за национално освобождение, социална справедливост и край на корупцията. Скоро след това обаче Куба поема по социалистически път и се превръща в най-близкия съюзник на Съветския съюз в Западното полукълбо.

Куба и САЩ – десетилетия на противопоставяне

Управлението на Кастро рязко влошава отношенията между Хавана и Вашингтон. Национализацията на американска собственост в Куба и сближаването със СССР довеждат до икономическо ембарго и практически пълно прекъсване на отношенията със Съединените щати.

През 1961 г. подкрепяни от ЦРУ кубински емигранти правят неуспешен опит за десант в Залива на прасетата.

Само година по-късно Куба се оказва в центъра на едно от най-опасните противопоставяния в историята – Карибската ракетна криза от 1962 г., когато разполагането на съветски ядрени ракети на острова изправя САЩ и СССР на ръба на ядрена война.

Символ на съпротивата или авторитарен лидер

Образът на Фидел Кастро остава дълбоко противоречив.

Неговите привърженици подчертават огромните инвестиции в образование и здравеопазване, високата грамотност на населението и ролята на Куба в подкрепата за движения за национално освобождение в Африка и Латинска Америка.

За голяма част от левите движения по света той се превръща в символ на противопоставянето срещу американското влияние.

Критиците му обаче посочват еднопартийния политически модел, ограниченията на свободата на словото, преследването на политически противници и масовата емиграция от страната. Политическата система, изградена при Кастро, остава авторитарна и не допуска реална многопартийна конкуренция.

Тъкмо тази двойственост обяснява защо и 100 години след рождението му оценките за него остават толкова поляризирани.

Почти половин век начело на Куба

Фидел Кастро е министър-председател на Куба от 1959 до 1976 г., а след това президент на страната до официалното си оттегляне през 2008 г., когато властта преминава към брат му Раул Кастро.

В продължение на десетилетия той преживява смяната на множество американски президенти, разпадането на Съветския съюз и тежката икономическа криза в Куба през 90-те години.

Здравословните му проблеми постепенно го принуждават да се оттегли от публичния живот.

Фидел Кастро умира на 25 ноември 2016 г. на 90-годишна възраст.

Куба отбелязва юбилея в тежък момент

Стогодишнината от рождението му идва в момент, когато Куба е изправена пред сериозни икономически, енергийни и социални проблеми. Островът преживява периодични прекъсвания на електроснабдяването, недостиг на основни стоки и продължаваща емиграция.

Въпреки това кубинското ръководство поставя наследството на Кастро в центъра на официалните чествания. Програмата за стогодишнината започна още през август 2025 г. и включва конференции, изложби, културни прояви и възпоменателни събития в страната и зад граница.

Наследство, което продължава да разделя

Малко политически лидери от XX век са оставили толкова разпознаваем отпечатък, колкото Фидел Кастро.

Той оцелява на политическата сцена десетилетия, превръща Куба във фактор, далеч по-голям от нейния размер, и остава един от символите на Студената война.

За почитателите му Фидел Кастро е революционерът, който отстоява независимостта на Куба срещу най-могъщата държава в света. За противниците му той е лидерът на режим, който десетилетия наред ограничава основни политически свободи.

Сто години след рождението му спорът за неговото наследство не е приключил. И вероятно именно това показва колко дълбока следа е оставил Фидел Кастро в историята на Куба и на целия XX век.