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Димитър Митков поема към Индонезия

Димитър Митков поема към Индонезия

25 Юли, 2026 15:14 484 1

  • димитър митков-
  • индонезия-
  • мадура юнайтед-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • цска 1948-
  • локомотив (софия)-
  • спартак (варна)-
  • ботев (пловдив)-
  • рубин казан

Ще играе в Мадура Юнайтед

Димитър Митков поема към Индонезия - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският нападател Димитър Митков ще продължи кариерата си в индонезийския Мадура Юнайтед, съобщава БТА. 26-годишният футболист пристига в новия си клуб след престой в казахстанския Ордабаси. „Здравейте, фенове на Мадура Юнайтед. Много съм щастлив да стана част от вашето семейство. Ще се видим скоро“, заяви Митков пред официалния сайт на индонезийския клуб.

Нападателят е бивш младежки национал на България, а през кариерата си е защитавал цветовете на Лудогорец, ЦСКА 1948, Локомотив (София), Спартак (Варна), Ботев (Пловдив) и руския Рубин Казан.

От Мадура Юнайтед приветстваха новото си попълнение с послание в социалните мрежи: „Чакането приключи. Димитър Митков ще ни осигури сила, класа и решителност в предни позиции. Не сме тук просто да играем, а да покоряваме.“

През миналия сезон Мадура Юнайтед завърши на 14-о място в класирането на индонезийското първенство и се надява с привличането на българския нападател да подобри представянето си през новата кампания.


Индонезия
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