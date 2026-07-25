Димитър Митков поема към Индонезия

Българският нападател Димитър Митков ще продължи кариерата си в индонезийския Мадура Юнайтед, съобщава БТА. 26-годишният футболист пристига в новия си клуб след престой в казахстанския Ордабаси. „Здравейте, фенове на Мадура Юнайтед. Много съм щастлив да стана част от вашето семейство. Ще се видим скоро“, заяви Митков пред официалния сайт на индонезийския клуб.

Нападателят е бивш младежки национал на България, а през кариерата си е защитавал цветовете на Лудогорец, ЦСКА 1948, Локомотив (София), Спартак (Варна), Ботев (Пловдив) и руския Рубин Казан.

От Мадура Юнайтед приветстваха новото си попълнение с послание в социалните мрежи: „Чакането приключи. Димитър Митков ще ни осигури сила, класа и решителност в предни позиции. Не сме тук просто да играем, а да покоряваме.“

През миналия сезон Мадура Юнайтед завърши на 14-о място в класирането на индонезийското първенство и се надява с привличането на българския нападател да подобри представянето си през новата кампания.