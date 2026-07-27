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Драматична победа за Локо Пд за 100-годишния си юбилей

Драматична победа за Локо Пд за 100-годишния си юбилей

27 Юли, 2026 06:45 790 1

  • локомотив пловдив-
  • футбол-
  • септември софия

В герой за домакините се превърна Каталин Иту, който вкара в самия край на срещата

Драматична победа за Локо Пд за 100-годишния си юбилей - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив победи драматично Септември София с 2:1 в мач от втория кръг на efbet Лига. Срещата се игра само няколко часа, след като „смърфовете“ отпразнуваха своя 100-годишен юбилей, а в герой за домакините се превърна Каталин Иту, който вкара в самия край на срещата.

Мачът започна ударно за Локомотив Пловдив, като те поведоха още в 6-ата минута. След подаване на Адриан Кова Каталин Иту изскочи отдясно и намериЖулиен Лами в наказателното поле. С голяма доза късмет Лами успя да открие резултата.

В 11-ата минута огромна грешка на Себастиян Уейд от тима на Септември позволи на Каталин Иту да излезе на много чиста позиция, но румънецът направи по-трудното и не успя да уцели вратата. В 32-ата минута Андрей Киндриш не се намеси добре, а Едни Рибейро от тима на гостите стреля веднага, но топката срещна лявата греда на Боян Милосавлйевич. Малко по-късно Жулиен Лами направи огромен пропуск! Той излезе сам срещу вратаря на Септември и опита да го преодолее, но без успех

В продължението на първата част Септември София изравни! След пробив отляво на Едни Рибейро, топката стигна до 18-годишния Александър Джамов, който отбеляза първото си попадение за столичани.

В началото на втората част двата отбора си размениха по едно чисто положение. В 83-ата минута Севи Идриз центрира към Крист Лонгвил. Той би с глава и преодоля вратаря на Септември. Мартин Христов обаче изби от голлинията и право в напречната греда.

Драмата обаче тепърва предстоеше. В 90-ата минута Каталин Иту отбеляза за Локомотив Пловдив. Първоначално попадението бе отменено заради засада на асистента Крист Лонгвил. След намеса на ВАР обаче голът бе зачетен - 2:1 за "смърфовете".


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