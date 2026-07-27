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Две големи промени обявяват до часове в ЦСКА

Две големи промени обявяват до часове в ЦСКА

27 Юли, 2026 07:00 1 371 13

  • цска-
  • бойко величков-
  • методи томанов-
  • станислав манолев-
  • футбол

На днешната тренировка на дублиращия тим на ЦСКА Валентин Илиев се е сбогувал с играчите и лаконично е заявил, че вече ще работи при мъжете

Две големи промени обявяват до часове в ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Две големи промени на ръководни постове ще обяви ЦСКА в близките часове. Валентин Илиев ще заеме мястото на Бойко Величков като спортен директор, а главният скаут Методи Томанов ще отстъпи мястото си на бившия национал Станислав Манолев, който също е играл на „Армията“.

На днешната тренировка на дублиращия тим на ЦСКА Валентин Илиев се е сбогувал с играчите и лаконично е заявил, че вече ще работи при мъжете. На този етап отборът ще бъде воден от досегашния помощник Любен Любенов. Не е изключено обаче „червените“ таланти да бъдат поверени на опитния Даниел Моралес, който е начело на третия тим.

В ЦСКА не са доволни и от качеството на селекцията не само това лято, но и по време на предишните трансферни прозорци. От това е продиктувана и промяната на поста главен скаут.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Септемврийско знаме

    6 1 Отговор
    Две големи са като две малки, само че големи.

    07:12 27.07.2026

  • 2 Артилерист

    9 6 Отговор
    ЦСКА търси и се надявам да намери шампионската рецепта. Дано времето на боклуците и паразитите е приключило. Успех ЦСКА!

    Коментиран от #6

    07:23 27.07.2026

  • 3 Тити

    8 4 Отговор
    Toя има много повече мачове за Литекс Ловеч отколкото за "Тирето", което показва неразривната връзка между двата отбора! На 8 февруари 2019 г. Манолев разтрогва с ЦСКА - София по взаимно съгласие, след като цяла година играе за втория им отбор! После отива в Лудогорец... егати палачинката!

    07:25 27.07.2026

  • 4 Окооо

    7 5 Отговор
    И все пак, нека се уточнява, за кой отбор става дума- за цска- 1948 или за цска- 2016 ?

    Коментиран от #9, #11

    07:42 27.07.2026

  • 5 Гуцката

    5 1 Отговор
    Да се чете: Томанов си отива поради ялови входящи трансфери, а Вальо Илиев е по- близо до първия отбор и при евентуален провал на Ицко Янев да го смени в движение. Но като цяло проблемната сглобка между Ловеч- Враца си остава.

    08:02 27.07.2026

  • 6 Левски 1914

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    Литекс не е цска.

    Коментиран от #7

    08:11 27.07.2026

  • 7 Папагал

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Левски 1914":

    Стига си повтарял едно и също.
    Няма ли кой да ти постави правилна диааагноза и да те изцери?

    Коментиран от #13

    08:19 27.07.2026

  • 8 Готин Джендър

    2 3 Отговор
    То и аз работя вече при мъжете, а това сладко треньорче ще го схрускам за закуска.

    08:24 27.07.2026

  • 9 Е,ти десет години

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Окооо":

    Не можеш да разбереш кой отбор,кой е.Не може да ти се отрече бавно схващаш.

    08:25 27.07.2026

  • 10 Мимч

    3 1 Отговор
    А за треньорчето,кога.Какво чакате,сменяте тези,а за него нищо.

    08:25 27.07.2026

  • 11 Хамрун

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Окооо":

    То за грамотните е ясно за кого става въпрос.
    За завършилите с милост 8-ми клас ,като някои шефове в бфс няма как да им е ясно.

    08:26 27.07.2026

  • 12 АЛОООУ

    1 0 Отговор
    Това е подигравка с отборчето .... а Бойко пак го иззздуууххххааа

    08:52 27.07.2026

  • 13 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Папагал":

    Ще го повтаря докато не се осъзнаете, че сте "припоци"....а можеше да си платите дълговете, да стиснете зъби един два сезона с юноши и сега да сте истинското ЦСКА, но целувахте на Гришата "шпека" и се радвахте, когато се "взехте" с Литекс-Етрополе, така че това е истината и не се обиждайте, а я приемете, ТОЧКА... 🤣

    08:59 27.07.2026

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