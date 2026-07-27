Две големи промени обявяват до часове в ЦСКА

Две големи промени на ръководни постове ще обяви ЦСКА в близките часове. Валентин Илиев ще заеме мястото на Бойко Величков като спортен директор, а главният скаут Методи Томанов ще отстъпи мястото си на бившия национал Станислав Манолев, който също е играл на „Армията“.

На днешната тренировка на дублиращия тим на ЦСКА Валентин Илиев се е сбогувал с играчите и лаконично е заявил, че вече ще работи при мъжете. На този етап отборът ще бъде воден от досегашния помощник Любен Любенов. Не е изключено обаче „червените“ таланти да бъдат поверени на опитния Даниел Моралес, който е начело на третия тим.

В ЦСКА не са доволни и от качеството на селекцията не само това лято, но и по време на предишните трансферни прозорци. От това е продиктувана и промяната на поста главен скаут.