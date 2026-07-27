Две големи промени обявяват до часове в ЦСКА

Две големи промени на ръководни постове ще обяви ЦСКА в близките часове. Валентин Илиев ще заеме мястото на Бойко Величков като спортен директор, а главният скаут Методи Томанов ще отстъпи мястото си на бившия национал Станислав Манолев, който също е играл на „Армията“.
На днешната тренировка на дублиращия тим на ЦСКА Валентин Илиев се е сбогувал с играчите и лаконично е заявил, че вече ще работи при мъжете. На този етап отборът ще бъде воден от досегашния помощник Любен Любенов. Не е изключено обаче „червените“ таланти да бъдат поверени на опитния Даниел Моралес, който е начело на третия тим.
В ЦСКА не са доволни и от качеството на селекцията не само това лято, но и по време на предишните трансферни прозорци. От това е продиктувана и промяната на поста главен скаут.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Септемврийско знаме
07:12 27.07.2026
2 Артилерист
Коментиран от #6
07:23 27.07.2026
3 Тити
07:25 27.07.2026
4 Окооо
Коментиран от #9, #11
07:42 27.07.2026
5 Гуцката
08:02 27.07.2026
6 Левски 1914
До коментар #2 от "Артилерист":Литекс не е цска.
Коментиран от #7
08:11 27.07.2026
7 Папагал
До коментар #6 от "Левски 1914":Стига си повтарял едно и също.
Няма ли кой да ти постави правилна диааагноза и да те изцери?
Коментиран от #13
08:19 27.07.2026
8 Готин Джендър
08:24 27.07.2026
9 Е,ти десет години
До коментар #4 от "Окооо":Не можеш да разбереш кой отбор,кой е.Не може да ти се отрече бавно схващаш.
08:25 27.07.2026
10 Мимч
08:25 27.07.2026
11 Хамрун
До коментар #4 от "Окооо":То за грамотните е ясно за кого става въпрос.
За завършилите с милост 8-ми клас ,като някои шефове в бфс няма как да им е ясно.
08:26 27.07.2026
12 АЛОООУ
08:52 27.07.2026
13 Мунчо
До коментар #7 от "Папагал":Ще го повтаря докато не се осъзнаете, че сте "припоци"....а можеше да си платите дълговете, да стиснете зъби един два сезона с юноши и сега да сте истинското ЦСКА, но целувахте на Гришата "шпека" и се радвахте, когато се "взехте" с Литекс-Етрополе, така че това е истината и не се обиждайте, а я приемете, ТОЧКА... 🤣
08:59 27.07.2026