Спартак (Варна) разби Черно море с 3:0 в градското дерби

Спартак (Варна) спечели голямото варненско дерби, след като победи Черно море с категоричното 3:0 в мач от efbet Лига. „Соколите“ записаха първи успех на стадион „Тича“ от 1993 година насам и триумфираха в юбилейното 100-но издание на сблъсъка между двата тима, съобщава Sportal.bg. Двубоят започна с впечатляваща атмосфера по трибуните. Феновете на Черно море подготвиха специална хореография преди първия съдийски сигнал, а привържениците на Спартак също отговориха с ефектна проява, изписвайки посланието: „Там, откъдето идваме, оцеляваме само ние".

На терена двата отбора предложиха оспорвана битка с много единоборства, но без сериозен брой чисти голови положения. Черно море беше по-активен в началните минути, като Александър Колев на два пъти опита да застраши вратата на Спартак, но без успех.

В 33-ата минута гостите нанесоха своя удар. След изпълнение на корнер топката попадна в краката на Ангел Грънчов (в бяло), който с мощен диагонален удар не остави шансове на Кристиан Томов и даде преднина на „соколите“.

След почивката Черно море опита да стигне до изравняване и увеличи натиска. Домакините създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Пламен Илиев, но защитата на Спартак се справи. Вратарят на гостите също имаше ключови намеси, включително при опасен пряк свободен удар.

В 88-ата минута Спартак сложи край на интригата. Георг Стояновски се възползва от грешка в отбраната на Черно море и с прецизен удар в долния десен ъгъл увеличи аванса на своя тим.

В добавеното време Рикардо Соуса оформи крайното 3:0, след като реализира от близка дистанция и донесе историческия успех на „соколите“ в дерби номер 100.

Победата е специална за Спартак (Варна), който прекъсна дългото чакане за успех на стадион „Тича“, докато Черно море допусна тежко поражение пред собствена публика.