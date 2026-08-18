Алекс Де Минор преодоля британско препятствие

Австралийският талант Алекс Де Минор демонстрира характер и хладнокръвие, за да се добере до осминафиналите на "Мастърс" турнира на твърди кортове в Синсинати, САЩ. 27-годишният Де Минор се изправи срещу упорития британец Артур Фери и след над два часа напрегната игра триумфира с резултат 7:5, 7:6(3).

Австралиецът впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 9 аса – с четири повече от 24-годишния си съперник. Въпреки това, Фери, който е 37-и в световната ранглиста, не успя да избегне грешките и допусна цели 49 непредизвикани неточности. И двамата тенисисти си размениха по три двойни грешки, което допълнително показа напрежението на корта. Де Минор бе стабилен на втори сервис, печелейки 27 от 39 разигравания, а също така успя да пробие съперника си три пъти. Британецът от своя страна реализира два пробива, но това не бе достатъчно, за да обърне развоя на срещата.

След този труден успех, Алекс Де Минор ще се изправи срещу френския талант Артур Фис в следващия кръг.