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Джесика Пегула с категорична победа и билет за осминафиналите в Синсинати

Джесика Пегула с категорична победа и билет за осминафиналите в Синсинати

18 Август, 2026 10:09 383 0

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Американската звезда демонстрира класа срещу Ема Наваро и продължава напред в престижния турнир

Джесика Пегула с категорична победа и билет за осминафиналите в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джесика Пегула, която заема третото място в световната ранглиста при дамите, направи впечатляваща крачка към титлата на силния турнир от сериите WTA 1000 в Синсинати. Американката, която е сред фаворитките на твърдите кортове, се наложи над сънародничката си Ема Наваро с резултат 7:5, 6:2 след динамичен двубой, продължил час и 42 минути.

Въпреки че 25-годишната Наваро успя да запише повече асове – общо 8, срещу 4 за Пегула, по-опитната тенисистка показа стабилност и минимизира грешките. Наваро, която в момента е 28-ма в световната ранглиста, допусна цели 5 двойни грешки, докато Пегула се ограничи само до 3. Джесика спечели 15 от 33 разигравания на втори сервис и реализира цели 5 пробива, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

В битка за място на четвъртфиналите Пегула ще се изправи срещу румънката Сорана Кирстеа. Балканската представителка се класира напред, след като Ана Калинская бе принудена да се откаже поради контузия в решителния трети сет.


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