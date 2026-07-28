Звездата на Манчестър Сити Родри се възстановява след операция на гърба

Изненадваща новина разтърси феновете на Манчестър Сити и испанския национален отбор – ключовият полузащитник Родри премина през хирургическа интервенция на гърба. След продължителен период на дискомфорт, испанският ас най-накрая се подложи на процедурата, която ще го извади от игра за неопределено време. От клуба увериха, че ще предоставят на своя лидер цялото необходимо време за пълноценна рехабилитация и възстановяване.

В отсъствието на своя капитан, "гражданите" ще трябва да се справят без неговата стабилност в средата на терена в предстоящия сблъсък за Суперкупата на Англия срещу Арсенал на 16 август. Освен това, участието му в първия мач от новия сезон във Висшата лига срещу Борнемут на 23 август остава под въпрос. Треньорският щаб и медицинският екип на Сити са категорични – здравето на Родри е приоритет номер едно.

Докато Родри се възстановява, трансферната сага около него набира скорост. След като изведе Испания до втора световна титла и бе отличен като най-добър играч на турнира, интересът на Реал Мадрид към него се засили. Испанските медии твърдят, че халфът вече е дал съгласието си за личните условия, предложени от "кралския клуб", и очаква сделката да се финализира. Договорът му с Манчестър Сити изтича след година, което допълнително подхранва слуховете за евентуален трансфер.

Последните два сезона се оказаха истинско изпитание за Родри. Тежки травми, включително скъсана предна кръстна връзка, го извадиха от голяма част от кампанията на Манчестър Сити през 2024/25. Въпреки това, когато е на терена, испанецът неизменно демонстрира класа и лидерски качества.

Докато съдбата на Родри остава неясна, Манчестър Сити подсигури бъдещето на друг ключов играч – защитникът Йоско Гвардиол подписа нов петгодишен контракт, който ще го задържи на "Етихад" до лятото на 2031 година.