Новини
Спорт »
Бг футбол »
"Сектор Б" благодари на феновете на Университатия Крайова

"Сектор Б" благодари на феновете на Университатия Крайова

28 Юли, 2026 22:39 1 079 5

  • привърженици-
  • левски-
  • софия-
  • сектор б-
  • феновете-
  • университатия крайова-
  • сините-
  • румъния-
  • уефа

Левски е с наказание за своята публика за мача в Румъния

"Сектор Б" благодари на феновете на Университатия Крайова - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Организираните привърженици на Левски София от "Сектор Б" излязоха с благодарствено писмо по повод реакцията на феновете на Университатия Крайова, че наказатието на "сините" - да са без публика в Румъния е несправедливо. Фен организацията „Северната трибуна“ (Peluza Nord) публикува остро изявление, насочено срещу собственото им клубно ръководство, след като стана ясно, че ще бъдат анулирани билетите на българските привърженици и ще им бъде забранен достъпът до стадион „Йон Облеменко“ дори да не са организирани групи.

Ето какво се казва в позицията на "Сектор Б":

"Всички организации, съставящи Сектор Б искаме да изкажем благодарност и подкрепа към позицията на румънските ултраси от Университатя Крайова!

Също така още веднъж да подчертаем погнусата си от решението на една от най-позорните и най-порочните организации в Европа, а именно тотално дискредитираната и корумпирана УЕФА.

Искаме да знаете, че Левски е вековна институция, а организираните привърженици на отбора са обиколили цяла Европа с или без вашето одобрение! Единствената причина сега да останем в България е това, че можем единствено да навредим на отбора си, а ние няма да го допуснем, нито ще позволим “Отбора на народа”, спасен преди години с парите на всеки един от нас да пълни наглите ви лицемерни гуши!

Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

Долу ръцете от ултрасите, за да не стане така, че един ден да паднете в техните!"


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    0 2 Отговор
    Лесна 1914 пъти

    23:19 28.07.2026

  • 2 Фен на Левски, но не от сектор Б

    5 2 Отговор
    Малко по-внимателно с “гнусните” обиди. Никой не ви е виновен, че все се “насир..а.те” и вредите и на всички нас, които желаехме да отидем да подкрепим любимия си отбор. Това не ви е за първи път. И аз съм давал пари, колкото съм могъл да заделя. И аз съм си купил сезонна карта и подкрепям отбора, но не скандирам обидни и дискриминиращи думи, не псувам, не люпя семки, не плюя, и най-вече пея само хубавите наши песни, а те не са много. От сектор Б е редно да се замислите.

    Коментиран от #4

    23:20 28.07.2026

  • 3 Дъ ред

    0 1 Отговор
    Балсъм ги подуянските комунистически отрочета

    23:23 28.07.2026

  • 4 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен на Левски, но не от сектор Б":

    Споделям твоето виждане за любимия ми отбор отпреди60 години.Само трудно запомнящи се имена,без един спомен!Това не е моят Левски,или е време аз да се променя!Желая успех утре на отбора!

    23:57 28.07.2026

  • 5 Левски ?

    0 0 Отговор
    Милиционерски отбор, петнящ името на Апостола.

    00:14 29.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове