"Сектор Б" благодари на феновете на Университатия Крайова

Организираните привърженици на Левски София от "Сектор Б" излязоха с благодарствено писмо по повод реакцията на феновете на Университатия Крайова, че наказатието на "сините" - да са без публика в Румъния е несправедливо. Фен организацията „Северната трибуна“ (Peluza Nord) публикува остро изявление, насочено срещу собственото им клубно ръководство, след като стана ясно, че ще бъдат анулирани билетите на българските привърженици и ще им бъде забранен достъпът до стадион „Йон Облеменко“ дори да не са организирани групи.

Ето какво се казва в позицията на "Сектор Б":

"Всички организации, съставящи Сектор Б искаме да изкажем благодарност и подкрепа към позицията на румънските ултраси от Университатя Крайова!

Също така още веднъж да подчертаем погнусата си от решението на една от най-позорните и най-порочните организации в Европа, а именно тотално дискредитираната и корумпирана УЕФА.

Искаме да знаете, че Левски е вековна институция, а организираните привърженици на отбора са обиколили цяла Европа с или без вашето одобрение! Единствената причина сега да останем в България е това, че можем единствено да навредим на отбора си, а ние няма да го допуснем, нито ще позволим “Отбора на народа”, спасен преди години с парите на всеки един от нас да пълни наглите ви лицемерни гуши!

Левски е вечен, а УЕФА-обречена!

Долу ръцете от ултрасите, за да не стане така, че един ден да паднете в техните!"