Пиза триумфира срещу Емполи за Купата на Италия без участие на Росен Божинов

Пиза елиминира Емполи от турнира за Купата на Италия. Въпреки че българският национал Росен Божинов не получи шанс да се изяви на терена, неговите съотборници демонстрираха характер и хладнокръвие, за да се поздравят с победата след изпълнение на дузпи - в редовното време 1:1.

Сблъсъкът на стадион "Арена Гарибалди" започна с предпазлива игра, но в края на първата част домакините изригнаха – Томазо Марас откри резултата в 44-ата минута и даде предимство на Пиза.

След почивката гостите от Емполи не се предадоха и в 61-ата минута Едоардо Сапорити възстанови равенството, което се запази до последния съдийски сигнал

Така сред равенство в редовното време се премина към изпълнение на 11-метрови удари. Тук нервите на играчите на Пиза издържаха – всички четирима изпълнители бяха безпогрешни. За разлика от тях, Емполи пропусна два пъти – първо Лука Манино, а след това и Едоардо Сапорити, който се превърна в трагичен герой за своя тим. Така "черно-сините" се поздравиха с успеха – 4:3 след дузпи.

С този драматичен успех Пиза си осигури място в следващия кръг, където ще се изправи срещу елитния Фиорентина.