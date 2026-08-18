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До 20 август се променя организацията на движение в участъци от АМ „Хемус“ и „Тракия“ в Софийска област

До 20 август се променя организацията на движение в участъци от АМ „Хемус“ и „Тракия“ в Софийска област

18 Август, 2026 07:33 560 3

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  • магистрали

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания

До 20 август се променя организацията на движение в участъци от АМ „Хемус“ и „Тракия“ в Софийска област - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите (АМ) „Хемус“ и „Тракия“ в Софийска област заради подмяна на стойки и преброителни камери и косене на крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Дейностите ще продължат до 20 август, като от пътната агенция призовават шофьорите да се движат внимателно и да спазват поставената сигнализация.

Днес, 18 август, между 9:00 и 18:00 ч. ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-ви км на АМ „Хемус“, в района на с. Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът ще преминава в активната лента.

Между 8:30 и 16:00 ч. днес ще се премахва крайпътна растителност в платното за София на АМ „Тракия“, в участъка от 6-и до 13-и км. Ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента, като движението в активната и изпреварващата лента ще се осъществява без ограничения.

На 19 август ще продължи подмяната на стойки на преброителни камери при 0-ви км на АМ „Тракия“, в района на комплекс „Черната котка“. Между 9:00 и 18:00 ч. дейностите ще се извършват в платното в посока Пловдив, като поетапно ще се ограничава движението във всяка от лентите. Автомобилите ще преминават в лентите, в които не се работи.

На 20 август същите дейности ще се извършват в платното за София, в интервала от 9:00 до 18:00 ч., при същата организация на движението.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания.


България
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