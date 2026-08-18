Дълг от €13 млрд. планира да изплати предсрочно Гърция

Гърция планира да изплати предсрочно до края на годината дългове и заеми на обща стойност €13 млрд. В тази суми влизат и около €2,5 млрд. от спасителната програма от 2010 г., чието погасяване беше предвидено едва през 2041 година, разкри в. "Катимерини".
Предсрочните погасявания ще спестят само от лихви около €360 млн. на година.
Предсрочните погасявания ще продължат и през следващите години, посочиха от Министерството на икономиката и финансите.
Гърция вече изплати предсрочно през юни заеми в размер на €6,9 млрд. от първата спасителна програма.
Балканската страна е извършвала многократни предсрочни погасявания и през предходните години.
Гръцката агенция за държавен дълг очаква задълженията да паднат до 137 % БВП през тази година.
По време на гръцката финансова криза от 2010-2018 г. дългът на моменти надхвърляше значително 180 % от БВП.
По тази причина Гърция беше на косъм от това да бъде изключена от еврозоната.
В отговор на това бяха създадени европейски спасителни механизми, включително Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), който от октомври 2012 г. предостави финансова помощ на изпитващите затруднения страни от еврозоната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЖУНАЛИСТИКА АЛА БАЛА
Коментиран от #4
07:52 18.08.2026
2 Дългът щял да изплати
Браво!
08:01 18.08.2026
3 оня с коня
08:02 18.08.2026
4 Бай той Толстой
До коментар #1 от "ЖУНАЛИСТИКА АЛА БАЛА":Да,но населението живее значително по-добре от българското!
08:02 18.08.2026
5 Алоо, редактора.
08:09 18.08.2026