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Дълг от €13 млрд. планира да изплати предсрочно Гърция

Дълг от €13 млрд. планира да изплати предсрочно Гърция

18 Август, 2026 07:48 587 5

  • гърция-
  • кириакос мицотакис-
  • еврозона

Атина вече изплати предсрочно през юни заеми в размер на €6,9 млрд. от първата спасителна програма

Дълг от €13 млрд. планира да изплати предсрочно Гърция - 1
News.bg News.bg

Гърция планира да изплати предсрочно до края на годината дългове и заеми на обща стойност €13 млрд. В тази суми влизат и около €2,5 млрд. от спасителната програма от 2010 г., чието погасяване беше предвидено едва през 2041 година, разкри в. "Катимерини".

Предсрочните погасявания ще спестят само от лихви около €360 млн. на година.

Предсрочните погасявания ще продължат и през следващите години, посочиха от Министерството на икономиката и финансите.

Гърция вече изплати предсрочно през юни заеми в размер на €6,9 млрд. от първата спасителна програма.

Балканската страна е извършвала многократни предсрочни погасявания и през предходните години.

Гръцката агенция за държавен дълг очаква задълженията да паднат до 137 % БВП през тази година.

По време на гръцката финансова криза от 2010-2018 г. дългът на моменти надхвърляше значително 180 % от БВП.

По тази причина Гърция беше на косъм от това да бъде изключена от еврозоната.

В отговор на това бяха създадени европейски спасителни механизми, включително Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), който от октомври 2012 г. предостави финансова помощ на изпитващите затруднения страни от еврозоната.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖУНАЛИСТИКА АЛА БАЛА

    3 0 Отговор
    Гърци в момента е точно толкова фалирала, колкото и по време на кризата. Просто сега политическата ситуация е различна.

    Коментиран от #4

    07:52 18.08.2026

  • 2 Дългът щял да изплати

    2 0 Отговор
    Гърция.
    Браво!

    08:01 18.08.2026

  • 3 оня с коня

    0 2 Отговор
    На практика Гърците не заслужават "Браво" защото печелят Битката с Дълга,но не и Войната.И ако Успеят все пак да изплатят тия скромни 7 МЛР Евро,то това закономерно ще стане със "Затягане на коланите",ще възникнат Протести и Брожения,което пък ще доведе до падане на Правителството.А всеизвестно е че ново правителство не изплаща Дългове - то взема нови/справка - Радевото правителство/!

    08:02 18.08.2026

  • 4 Бай той Толстой

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЖУНАЛИСТИКА АЛА БАЛА":

    Да,но населението живее значително по-добре от българското!

    08:02 18.08.2026

  • 5 Алоо, редактора.

    0 0 Отговор
    Оправи си словореда. Български не знаем , английски не научихме, започваме да мучим, а?

    08:09 18.08.2026

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