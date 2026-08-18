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Почина Иван Вълков - създателят на легендарния Spirit of Burgas

Почина Иван Вълков - създателят на легендарния Spirit of Burgas

18 Август, 2026 07:42 550 1

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Тъжна новина за българската музикална сцена

Почина Иван Вълков - създателят на легендарния Spirit of Burgas - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 67 години почина Иван Вълков, създател и основен двигател на култовия фестивал Spirit of Burgas, съобщи радио Z-Rock.

Вълков е сред хората, оставили значима следа в развитието на концертния живот в България. През годините той работи като музикант и концертен организатор, а дейността му е свързана с редица знакови събития и изпълнители.

Името на Иван Вълков е неразривно свързано с Spirit of Burgas – фестивала, който се превърна в едно от най-разпознаваемите музикални събития в България.

С работата си по фестивала той допринася за промяната на музикалния облик на страната и за утвърждаването на Бургас като важна точка на международната концертна карта.

Но приносът му към музиката започва много преди Spirit of Burgas.

Животът на Иван Вълков е посветен на музиката още от ранните години на кариерата му.

Сред важните етапи в професионалния му път е работата със студио „Дилема“, където са записвали някои от емблематичните български изпълнители.

Сред тях са групите „Нова генерация“, „Ревю“ и „ЕРА“, както и редица други музиканти, оставили своя отпечатък в българската сцена.

Новината за кончината на Вълков беше съобщена от радио Z-Rock.

„С голяма тъга научихме, че Иван Вълков е починал на 67-годишна възраст“, посочиха от радиото.

Оттам го определят като музикант и концертен организатор, променил музикалния облик на България.

Иван Вълков оставя след себе си десетилетия работа в музиката – от звукозаписното студио и ранните години на българската рок сцена до големите концерти и фестивали.

Spirit of Burgas остава едно от най-разпознаваемите наследства на неговата работа.


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