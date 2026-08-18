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Хари Кейн мечтае за „Златната топка“: „Би било сбъдната мечта“

Хари Кейн мечтае за „Златната топка“: „Би било сбъдната мечта“

18 Август, 2026 06:39 452 0

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Английският голмайстор на Байерн Мюнхен разкрива амбициите си и говори за бъдещето си в клуба

Хари Кейн мечтае за „Златната топка“: „Би било сбъдната мечта“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хари Кейн, звездният нападател на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор, не крие вълнението си от възможността да грабне престижната награда „Златната топка“. В скорошно интервю Кейн сподели, че подобно признание би било върхов момент в кариерата му и истинска сбъдната мечта.

„Изключително съм горд от изминалия сезон. За всеки футболист „Златната топка“ е най-високото индивидуално отличие. Разбира се, решението не зависи от мен, но дадох всичко от себе си на терена. Ако спечеля, ще бъде нещо фантастично!“, заяви Кейн с усмивка.

След силното си представяне с екипа на Байерн и националния отбор, Кейн вече гледа напред към следващите битки. Той подчерта, че амбициите на баварския гранд са големи, а личната му мотивация – по-висока от всякога.

„Сега цялото ми внимание е насочено към новия сезон. Имаме високи цели и сме решени да ги постигнем. Вярвам, че с колегите ми можем да постигнем още по-големи успехи“, допълни нападателят.

Кейн коментира и възможността да започне като титуляр в предстоящия сблъсък за Суперкупата на Германия срещу Борусия Дортмунд. Той призна, че все още не е ясно дали ще стартира от първата минута, тъй като е имал само седмица предсезонна подготовка.

„Говорих с треньора, но все още не е взето окончателно решение. Свикнал съм с бързата адаптация, тъй като почти всяка година участвам в подобни турнири. Ще видим дали ще играя цял мач или само едно полувреме – всичко зависи от това как ще се чувствам през седмицата“, обясни Кейн.

На въпрос за бъдещето си в Байерн Мюнхен, английският национал разкри, че договорът му изтича след година, но и двете страни са спокойни относно предстоящите преговори.

„Имам още една година по настоящия си контракт. Съвсем скоро ще седнем с ръководството и ще обсъдим бъдещето ми. Няма напрежение – и аз, и клубът сме напълно спокойни“, увери Кейн.


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